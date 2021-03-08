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Депутати подумують скасувати перехід на літній час

03 марта, 15:00  Социальная  Украина

 

Україна може  залишитися  жити в зимовому часі  цього року, якщо Верховна Рада встигне до кінця березня ухвалити в цілому законопроєкт «Про обчислення часу в Україні» (№4201). Про це заявила  заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

 

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«Якщо ми сьогодні проголосуємо в першому читанні, я думаю, що ми встигнемо в другому читанні ще в березні проголосувати (законопроєкт «Про обчислення часу в Україні» №4201, - ред.). І цього року вже може не бути переходу на літній час в кінці березня, якщо ми встигаємо», - зазначила Кравчук кореспонденту Укрінформу.

 

Вона додала, що у фракції «Слуга народу» є високий рівень підтримки цього законопроєкту.

 

«Тут взагалі немає дискусії зважаючи на те, що уже є рішення Європарламенту про те, що країни Євросоюзу відмовляються від цього переходу (на літній чи зимовий час - ред.), - сказала Кравчук.

 

Депутат уточнила, що в разі ухвалення законопроєкту Україна залишиться на «зимовому» часі.

 

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який пропонує встановити й закріпити на території України єдиний київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

 

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