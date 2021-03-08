Депутати подумують скасувати перехід на літній час

Україна може залишитися жити в зимовому часі цього року, якщо Верховна Рада встигне до кінця березня ухвалити в цілому законопроєкт «Про обчислення часу в Україні» (№4201). Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Якщо ми сьогодні проголосуємо в першому читанні, я думаю, що ми встигнемо в другому читанні ще в березні проголосувати (законопроєкт «Про обчислення часу в Україні» №4201, - ред.). І цього року вже може не бути переходу на літній час в кінці березня, якщо ми встигаємо», - зазначила Кравчук кореспонденту Укрінформу.

Вона додала, що у фракції «Слуга народу» є високий рівень підтримки цього законопроєкту.

«Тут взагалі немає дискусії зважаючи на те, що уже є рішення Європарламенту про те, що країни Євросоюзу відмовляються від цього переходу (на літній чи зимовий час - ред.), - сказала Кравчук.

Депутат уточнила, що в разі ухвалення законопроєкту Україна залишиться на «зимовому» часі.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який пропонує встановити й закріпити на території України єдиний київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.