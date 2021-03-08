Підліткам дозволили змінювати ім’я по батькові

Змінити ім’я по батькові в Україні можна буде з 14 років. 24 лютого уряд прийняв відповідну постанову.

Кабінет міністрів дозволив українцям після 14 років змінювати ім'я по батькові. Раніше це можна було здійснити у разі зміни батьком дитини власного імені або у разі виключення відомостей про нього, як батька.

Відтепер фізична особа, яка досягла 14 років, може змінити своє ім'я по батькові за власним розсудом. Крім того, урядом передбачена можливість подавати та розглядати заяву про повторну зміну по батькові.