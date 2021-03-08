Стала відома головна хвороба, від якої торік померло найбільше українців

Так, у 2020 році було зафіксовано 616 835 смертей. За даними Держстату, 408 721 з них померли від хвороб системи кровообігу. Такий показник робить цю причину смерті найголовнішою за минулий рік, передає видання Сmments.ua

Друга за кількістю смертей — ішемічна хвороба серця. Дане захворювання забрало життя 284 997 осіб. Варто зазначити, що проблема ІХС займає одну з головних позицій серед найважливіших медичних проблем XXI століття.

Третє місце займають цереброваскулярні хвороби, тобто захворювання, що викликають патологію судин головного мозку. Найчастіше ЦВБ розвивається у людей на тлі атеросклерозу і гіпертонії. З цієї причини у 2020 році померло 78 140 осіб.

Четверту позицію займають новоутворення. За минулий рік було зафіксовано 77 862 випадків смерті, пов'язаних з цим. З них у 77 161 випадку у людей були злоякісні пухлини.

На п'ятому місці — зовнішні причини смерті. Тобто, ДТП — 3967 випадків, утоплення — 1468 смертей, нещасні випадки, пов'язані з вогнем — 1133, отруєння — 1570, отруєння алкоголем — 2107 випадків, самогубства — 6092 смертей, наслідки нападу з метою вбивства чи нанесення ушкодження — 1330 випадків.