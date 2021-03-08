З 1 березня в Україні підвищать пенсії

Кабмін схвалив постанову про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році, відповідно до неї з 1 березня буде проведена індексація пенсій. Розмір пенсії виросте в середньому на 308 грн.

Показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера затверджено на рівні 11%, повідомляє Міністерство соціальної політики.

«Це відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5%+17%) /2)», — повідомили у міністерстві.

Очікується, що пенсії підвищать для 8 млн українців.

Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн.