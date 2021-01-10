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Фахівці назвали страви, які заборонено готувати на Новий Рік

29 декабря, 12:00  Социальная  Украина

 

У кожної господині в запасі є чимало цікавих і смачних рецептів приготування святкових страв, які порадують гостей новорічного застілля і стануть справжньою окрасою столу на Новий Рік 2021. Але, якщо прислухатися до перевагою символу року прийдешнього (Білого Металевого Бика), то від деяких традиційно новорічних ласощів в цей раз доведеться відмовитися.

 

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Кулінарні заборони 2021 року

 

Важливо! На новорічному столі в 2021 році не повинно бути страв з яловичини і телятини, а також тих, у рецептурі яких присутні теляча печінка та інші субпродукти даного спектру.

 

 

Таким чином, вирішуючи, що можна і що не можна готувати на Новий Рік 2021 в список заборонених варто відразу відправити:

 

  • будь-які гарячі страви з яловичини і телятини (печеня, з горщиках, тушковане м’ясо, стейки, біфштекси тощо);
  • паштети на основі телячого м’яса або печінки;
  • холодець і заливне, а також солодкі страви з використанням желатину.

Якщо заборона на м’ясо родичів покровителя 2021 року очевидна і не викликає у більшості господинь будь-яких питань, то заборона на желатин для багатьох став несподіванкою. Використовуючи цей досить популярний інгредієнт у багатьох рецептах, ми не замислюємося, як його виробляють. Насправді ж, прозорі желатинові гранули отримують в процесі технологічної переробки кісток великої рогатої худоби. Саме тому варто відмовитися в новорічному меню від желатиносодержащих страв, включаючи різні види желе і тортиків на його основі.

 

Варто зауважити, що класичний холодець можна приготувати, використовуючи для бульйону домашню курку (магазинні курчата бройлери не підійдуть) і свинячу ногу.

 

Складаємо новорічне меню

Визначившись, що можна готувати на Новий 2021 рік, варто детально продумати меню, підібравши найбільш цікаві страви для кожної з категорій:

 

  • центральне блюдо (запечена курка, качка, індичка);
  • холодні закуски (канапе, бутерброди, рулетки…);
  • рибні страви (холодні або гарячі);
  • гарячі страви з м’яса (жульєн, битки, котлети, запечене м’ясо);
  • гарнір (найчастіше картопля);
  • салати (тут варто звернути увагу не тільки на інгредієнти, а й на оформлення);
  • десерти (як уже говорилося, обходимося без желатину);
  • безалкогольні напої (соки, компоти, коктейлі);
  • алкогольні напої.

 

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