Фахівці назвали страви, які заборонено готувати на Новий Рік

У кожної господині в запасі є чимало цікавих і смачних рецептів приготування святкових страв, які порадують гостей новорічного застілля і стануть справжньою окрасою столу на Новий Рік 2021. Але, якщо прислухатися до перевагою символу року прийдешнього (Білого Металевого Бика), то від деяких традиційно новорічних ласощів в цей раз доведеться відмовитися.

Кулінарні заборони 2021 року

Важливо! На новорічному столі в 2021 році не повинно бути страв з яловичини і телятини, а також тих, у рецептурі яких присутні теляча печінка та інші субпродукти даного спектру.

Таким чином, вирішуючи, що можна і що не можна готувати на Новий Рік 2021 в список заборонених варто відразу відправити:

будь-які гарячі страви з яловичини і телятини (печеня, з горщиках, тушковане м’ясо, стейки, біфштекси тощо);

паштети на основі телячого м’яса або печінки;

холодець і заливне, а також солодкі страви з використанням желатину.

Якщо заборона на м’ясо родичів покровителя 2021 року очевидна і не викликає у більшості господинь будь-яких питань, то заборона на желатин для багатьох став несподіванкою. Використовуючи цей досить популярний інгредієнт у багатьох рецептах, ми не замислюємося, як його виробляють. Насправді ж, прозорі желатинові гранули отримують в процесі технологічної переробки кісток великої рогатої худоби. Саме тому варто відмовитися в новорічному меню від желатиносодержащих страв, включаючи різні види желе і тортиків на його основі.

Варто зауважити, що класичний холодець можна приготувати, використовуючи для бульйону домашню курку (магазинні курчата бройлери не підійдуть) і свинячу ногу.

Складаємо новорічне меню

Визначившись, що можна готувати на Новий 2021 рік, варто детально продумати меню, підібравши найбільш цікаві страви для кожної з категорій: