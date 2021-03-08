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В Україні продовжать зростати ціни на продукти харчування

22 февраля, 00:00  Социальная  Украина

 

 За рік ціна на яйця підвищилася наполовину. У київських супермаркетах сьогодні десяток коштує майже 39 грн. За 5 останніх днів яйця подорожчали на 1,7 грн.

 

 

Роман Сластьон, володимир Лапа, ціни, продукти, зростання, яйця, молоко, хліб, олія, гречка

 

Яйця подорожчали через посуху, а також через високу ціну на зернові – основний корм для курей у фермерських господарствах, повідомляє у своєму сюжеті телеканал "Україна 24".

 

Аналітики прогнозують, що спад цін буде лише в березні.

 

"З березня на ринку більше продають яєць саме з особистих селянських господарств. Діапазон, який становить 35 грн за десяток, збережеться або знизиться десь на 5 грн за десяток", – прогнозує генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон.

 

Прогнози щодо решти продуктів не такі втішні. Поки дорожчатиме зерно, дорожчатимуть харчі, в першу чергу – хліб, макарони, кондитерські вироби, цукор та олія.

 

"Ми бачимо вже певну стабілізацію. І цілком імовірно, що вже подальшого зростання цін на зерно не буде. Однак ще певний шлейф у підвищенні цін на борошно і на певні субпродукти може бути у рамках від 5 до 10%", - розповів радник зі стратегічного розвитку президента "Українського клубу аграрного бізнесу" Володимир Лапа.

 

 

Також експерти прогнозують, що навесні підскочить ціна на м'ясо, зокрема куряче філе – на 5 грн. Свинина подорожчає до 130 грн за кілограм. Два головні чинники здорожчання – дорогі корми та наближення Великодня.

 

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