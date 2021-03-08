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Пенсійний вік для жінок зросте з 1 квітня

22 февраля, 11:00  Социальная  Украина

 

З  1 квітня 2021 року вступлять в силу зміни пенсійного віку для жінок. На цьому етапі від збільшиться  на пів року.

 

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Якщо до 1 квітня українки можуть вийти на пенсію з 59,5 років, то незабаром цей вік змінитися до 60 років.

 

Спочатку рішення про поетапне підвищення пенсійного віку було прийнято у 2011 році для того, щоб зрівняти в цьому питанні вік жінок і чоловіків.

 

У 2021 році відбудеться останній етап впровадження цієї реформи.

 

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики України заявили, що раніше в країні працював лише солідарний рівень накопичення пенсій.

 

Робота над пенсійною реформою йде в Україні з 2003 року, проте в реальності в країні так і не з’явилася трирівнева пенсійна система, що дозволила б збирати українцям гроші.

 

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