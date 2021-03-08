Пенсійний вік для жінок зросте з 1 квітня

З 1 квітня 2021 року вступлять в силу зміни пенсійного віку для жінок. На цьому етапі від збільшиться на пів року.

Якщо до 1 квітня українки можуть вийти на пенсію з 59,5 років, то незабаром цей вік змінитися до 60 років.

Спочатку рішення про поетапне підвищення пенсійного віку було прийнято у 2011 році для того, щоб зрівняти в цьому питанні вік жінок і чоловіків.

У 2021 році відбудеться останній етап впровадження цієї реформи.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики України заявили, що раніше в країні працював лише солідарний рівень накопичення пенсій.

Робота над пенсійною реформою йде в Україні з 2003 року, проте в реальності в країні так і не з’явилася трирівнева пенсійна система, що дозволила б збирати українцям гроші.