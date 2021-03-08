Київ очолив рейтинг порушників мовного закону

За місяць надійшло 647 повідомлень від громадян України про порушення мовного закону. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«За цей час надійшло 647 повідомлень від громадян України про порушення. З них на телефонну лінію надійшло 160 дзвінків. Найбільше повідомлень, звернень та скарг отримали з Києва та Київської області (284). Із Львівської області надійшло 58 звернень, які стосуються переважно порушень в інших регіонах України (про порушення у Львівській області лише 3), Харківської — 43, Одеської — 27, Дніпропетровської — 16, Запорізької — 7, Вінницької — 9, Полтавської — 16, Луганської — 7, Миколаївської — 6, Волинської — 5, Донецької — 4, Тернопільської — 6, Сумської, Чернівецької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Закарпатської, Хмельницька та Херсонська області — по 3 звернення, із Рівненської, Чернігівської, Черкаської областей — по 2», — написав Тарас Кремінь.

Водночас майже 300 звернень стосується відсутності української версії вебсайтів. 139 громадян поскаржилися на порушення своїх прав у сфері обслуговування. Розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою зафіксували 77 заявники з різних регіонів. 23 громадянина заявили про порушення норм закону у галузі освіти.

Збільшилася кількість звернень щодо порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. Щодо використання недержавної мови депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя надійшло 19 звернень.

Водночас впродовж місяця штрафів так і не виписали.

«Станом на сьогодні, не накладено жодного штрафу. Всі надіслані нами на адресу фізичних чи юридичних осіб вимоги про усунення порушень мовного законодавства, зокрема, за результатами проведених заходів державного контролю, були виконані», — зауважив Кремінь.

Нагадаємо, 16 січня, вступив у дії Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». А це означає, що абсолютно усі надавачі послуг зобов’язані обслуговувати клієнтів українською. Перейти на іншу мову персонал може лише за бажанням клієнта. Важливо, що державною повинна також подаватись інформація на цінниках, інструкціях, квитках та у меню ресторанів. Тим, хто ігноруватиме закон, загрожують штрафи від 5100 до 6800 грн.