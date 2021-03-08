Книжку українського письменника Сергія Жадана номінували на престижну американську премію

Сергій Жадан може виграти престижну американську премію. Книжка популярного українського письменника "Новий правопис" потрапила до числа фіналістів престижної літературної премії Pen America Literary Awards у номінації "Перекладна поезія".

Переклали збірку Жадана Джон Геннессі та Остап Кінь. За переклад вони можуть отримати премію розміром 3 тисячі доларів.

Книжка "Новий правопис" стала 5 томом із серії "Сучасна українська поезія" видавництва Lost Horse Press. Цього року вона стала єдиним українським твором, який став фіналістом премії.

Книги цьогорічних фіналістів - це динамічні, фантазійні та рефлексивні приклади літературної досконалості, опубліковані у 2020 році, – наголошують організатори.

Також на сайті зазначено, що загалом переможці отримають понад 380 тисяч доларів. Церемонію нагородження переможців літературної премії планують провести 8 квітня. Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, то вона відбудеться в онлайн-форматі.