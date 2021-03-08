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Книжку українського письменника Сергія Жадана номінували на престижну американську премію

15 февраля, 17:00  Социальная  Украина

 

Сергій Жадан може виграти престижну американську премію. Книжка популярного українського письменника "Новий правопис" потрапила до числа фіналістів престижної літературної премії Pen America Literary Awards у номінації "Перекладна поезія".

 

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Переклали збірку Жадана Джон Геннессі та Остап Кінь. За переклад вони можуть отримати премію розміром 3 тисячі доларів.

 

Книжка "Новий правопис" стала 5 томом із серії "Сучасна українська поезія" видавництва Lost Horse Press. Цього року вона стала єдиним українським твором, який став фіналістом премії.

 

Книги цьогорічних фіналістів - це динамічні, фантазійні та рефлексивні приклади літературної досконалості, опубліковані у 2020 році, – наголошують організатори.

 

Також на сайті зазначено, що загалом переможці отримають понад 380 тисяч доларів. Церемонію нагородження переможців літературної премії планують провести 8 квітня. Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, то вона відбудеться в онлайн-форматі.

 

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