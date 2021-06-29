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Закон Зеленського нагадує спроби сподобатися суспільству, - політолог

09 июня, 09:00  Политическая  Украина

Законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів буде неефективним. Потрібно боротися з корумпованою системою, а не окремими прізвищами. Таку думку висловив політолог Сергій Гайдай.

"Закон Зеленського – це популізм. Нагадує спроби сподобатися суспільству. Дієвим він не буде. За деякий час зафіксують, що здолати олігархів не можна, бо влада імітує боротьбу. У країні немає правової системи, незалежного суду, традиції боротися за покарання. Але є традиція обходити закони, мати тіньові активи – у протистоянні з цим закон буде неефективний", – каже ГайдайпишеGazeta.ua.

 

Також додає: "Влада ухвалила рішення боротися з людьми, які користуються системою. Це не дуже розумно. Бо коли їх приберуть, з'являться інші. Існує вже майже 30 років державний апарат, соціально-політичний устрій. На його основі виникла невелика група людей, яких називають олігархи. Вони використовують механізм корупції" 

 

Будь-яку людину за цим законопроєктом можна позначити олігархом, зазначає політолог. "Особливо ту, яка не подобається владі. Буде механізм домовленості влади з існуючими олігархами. Закон даватиме можливість тиснути на власників бізнесу", – відзначає Гайдай.

 

Не треба боротися з олігархами, треба демонтувати стару систему, додає політолог. "Прибрати можливість тіньового бізнесу, ухвалити важливі закони та ввести традицію їх виконувати. Наприклад, антимонопольний, антитрастовий. Це проходили в інших країнах, де були такі ж проблеми. Важливо ухвалити закон про право лобізму", – наголошує Гайдай.

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