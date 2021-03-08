Київ увійшов до топ-20 міст з найбруднішим повітрям у світі

Концентрація шкідливих речовин в повітрі майже у два рази вище норми, свідчать дані порталу Iqair, який в онлайн-режимі відстежує рівень забруднення повітря.
19 лютого, Київ знаходиться на 19 місці в цьому рейтингу. На перших рядках списку Лахор (Пакистан), Дакка (Бангладеш) і Мумбаї (Індія), але вже до 12:00 за київським часом столиця України була на 21-му місці з індексом 98 при нормі 50, - передає Знай.UA
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського, з 2 по 8 лютого в повітрі столиці України відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій:
У порівнянні з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря діоксидом азоту зріс, а формальдегідом - знизився.
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