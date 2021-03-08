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Київ увійшов до топ-20 міст з найбруднішим повітрям у світі

11 февраля, 09:00  Социальная  Украина

 

Концентрація шкідливих речовин в повітрі майже у два рази вище норми, свідчать дані порталу Iqair, який в онлайн-режимі відстежує рівень забруднення повітря.

 

Київ, брудне повітря, топ 20, забруднення, Iqair

 

19 лютого,  Київ знаходиться на 19 місці в цьому рейтингу. На перших рядках списку Лахор (Пакистан), Дакка (Бангладеш) і Мумбаї (Індія), але вже до 12:00 за київським часом столиця України була на 21-му місці з індексом 98 при нормі 50, - передає Знай.UA

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського, з 2 по 8 лютого в повітрі столиці України відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій:

 

 

  • пилу - в 1,1-1,2 рази на Бессарабській площі;
  • діоксиду сірки - в 3,0-3,3 рази - на вулицях Семена Скляренка, Інженера Бородіна, Каунаській, площах Бессарабської та Перемоги; у 2,3-2,9 рази - на інших постах спостережень;
  • діоксиду азоту - в 5,3-7,1 рази - на вулицях Інженера Бородіна, Каунаській, проспекті Перемоги; в 4,0-4,7 рази - на площах Перемоги, Бессарабської, Деміївської; у 2,6-3,9 рази - на всіх постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не виявлено;
  • формальдегіду - у 2,1-2,3 рази - на проспекті Перемоги, площах Бессарабської, Деміївській, Перемоги, вулицях Каунаській, Семена Скляренка, Олександра Довженка, бульварі Лесі Українки; в 1,2-1,9 рази - на інших постах спостережень.

 

 

 

 

У порівнянні з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря діоксидом азоту зріс, а формальдегідом - знизився.

 

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