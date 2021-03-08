В Дніпрі відкрили унікальний заклад – «Музей дитинства»

У Дніпрі відкрили специфічний заклад – «Музей дитинства». Це зібрання дитячих речей, які були популярні в 60–90-х роках минулого століття: іграшки, книги, шкільне приладдя, фотографії, листівки, електронні ігри, посуд, одяг і багато чого іншого.

«Це ніби подорож у дитячі роки. Особливо цікаво приходити сюди вже зі своїми дітьми, котрі зростають здебільшого на інтернеті, комп’ютерних іграх. А тут багато що їх дивує. За цим цікаво спостерігати, а заразом згадувати своє», – розповідають перші відвідувачі музею.

Експозиція налічує близько тисячі експонатів, що виставлені в трьох залах. Предмети збирали самостійно, зокрема, з використанням платформи онлайн-оголошень. Декілька речей з власної колекції передав музею також і мер Дніпра Борис Філатов.

«Нашим завданням було створити музей не чогось, що за трьома морями є дефіцитним товаром. Ми мали показати ті речі, з якими ми гралися у дитинстві», – розповідає Михайло Прудніков, директор Дніпровського науково-технічного музею «Машини часу», філіалом якого є його новий проєкт «Музей дитинства». За словами пана Пруднікова, схожі проєкти він бачив в інших країнах, утім для України така виставкова колекція радше рідкість.

Водночас попри достатній розмір приміщення, чимало експонатів ще перебувають у сховищі, тож експозицію «Музею дитинства» часто оновлюватимуть.

«Для мене як для міського голови важливо, щоб подібні проєкти розвивалися та наповнювалися новим сенсом. Чим більше активних людей, тих, хто любить цю справу, приєднуватимуться до цього, тим кращим ставатиме наше місто. У нього буде більш цікаве життя. Водночас це – майбутні наші туристичні якорі», – сказав Борис Філатов під час відкриття музею.

Мер наголосив: він відкритий до діалогу з тими, хто цікавиться історією Дніпра, хоче долучатися до ініціатив із збереження його спадщини або має власні ідеї стосовно цього. Також у мерії планують розглянути можливі механізми підтримки подібних музеїв.