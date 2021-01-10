Ідеї нестандартних привітань з Новим 2021 роком

Напередодні Нового року кожен ламає голову – як же нестандартно привітати зі святом рідних та близьких. Ми зібрали підказки, які можуть стати вам у нагоді.
Традиція відзначати Новий рік 1 січня зародилася на Русі в 1700 році. Цю дату призначив Петро Перший, що саме тоді володарював. До цього в країні зустрічали початок року 1 вересня, а до 1492 року новорічне святкування припадало на 1 березня.
Вперше офіційним вихідним днем 1 січня стало в 1897 році. Однак з приходом радянської влади ялинка, вихідний і багато традицій були скасовані, тому з 1930 по 1947 год 1 січня був стандартним робочим днем, після чого йому все ж повернули статус вихідного. У січні 2021 року українці відпочиватимуть 1−3, а також 7−10 числа.
Чого чекати в новому 2021 року Бика? Цей рік обіцяє принести реальні зміни, особливо це торкнеться кар'єрної сфери, причому у тих, хто справді працьовитий. При цьому астрологи обіцяють, що 2021 рік Водоліям принесе повну реалізацію у всіх сферах, а Терезам — заступництво Венери в любові.
Привітання з Новим 2021 роком
З новим роком! У рік Бика бажаю всім неодмінного фінансового благополуччя. Бик не боїться криз, а значить, вони повинні обійти вас боком. Але не тільки в грошах щастя. Нехай друзі і рідні будуть здорові, а дні радості численні. Займайтеся тим, що приносить задоволення, будьте собою і досягайте нових вершин і нових цілей!
***
Новий рік надходить,
Щастя нам віщує.
Статку і добра
Нам не пошкодує.
На дарунки щирий рік,
Мрії здійснить за весь вік.
***
На порозі Новий рік,
Ти пускай його скоріш!
І нехай нам він несе
Тепле і щасливе лиш.
Буде рік багатий
На яскравий сміх,
На гроші - хто ж не радий?
Мрії здійсняться в усіх.
***
Сніг кружляє за вікном,
Білим завіває,
Новий рік до нас летить —
Двері відчиняє!
Святкувати будемо,
Келихи здіймемо.
Годинник спинить бій,
Й нове життя почнемо.
Нехай буде 2021 рік щасливим,
Повним світлих надій та здійснених мрій!
З Новим роком, що наступає!
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