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Ідеї нестандартних привітань з Новим 2021 роком

31 декабря, 14:00  Социальная  Украина

 

Напередодні Нового року кожен ламає голову – як же нестандартно привітати зі святом рідних та близьких. Ми зібрали підказки, які можуть стати вам у нагоді.

 

Ідеї, нестандартні привітання, привітання з Новим 2021 роком, історія свята, історія Нового року, традиції

 

 

Традиція відзначати Новий рік 1 січня зародилася на Русі в 1700 році. Цю дату призначив Петро Перший, що саме тоді володарював. До цього в країні зустрічали початок року 1 вересня, а до 1492 року новорічне святкування припадало на 1 березня.

Вперше офіційним вихідним днем 1 січня стало в 1897 році. Однак з приходом радянської влади ялинка, вихідний і багато традицій були скасовані, тому з 1930 по 1947 год 1 січня був стандартним робочим днем, після чого йому все ж повернули статус вихідного. У січні 2021 року українці відпочиватимуть 1−3, а також 7−10 числа.

Чого чекати в новому 2021 року Бика? Цей рік обіцяє принести реальні зміни, особливо це торкнеться кар'єрної сфери, причому у тих, хто справді працьовитий. При цьому астрологи обіцяють, що 2021 рік Водоліям принесе повну реалізацію у всіх сферах, а Терезам — заступництво Венери в любові.

 

Привітання з Новим 2021 роком

З новим роком! У рік Бика бажаю всім неодмінного фінансового благополуччя. Бик не боїться криз, а значить, вони повинні обійти вас боком. Але не тільки в грошах щастя. Нехай друзі і рідні будуть здорові, а дні радості численні. Займайтеся тим, що приносить задоволення, будьте собою і досягайте нових вершин і нових цілей!

 

***

 

Новий рік надходить,

 

Щастя нам віщує.

 

Статку і добра

 

Нам не пошкодує.

 

На дарунки щирий рік,

 

Мрії здійснить за весь вік.

 

***

 

На порозі Новий рік,

 

Ти пускай його скоріш!

 

І нехай нам він несе

 

Тепле і щасливе лиш.

 

Буде рік багатий

 

На яскравий сміх,

 

На гроші - хто ж не радий?

 

Мрії здійсняться в усіх.

 

***

 

Сніг кружляє за вікном,

 

Білим завіває,

 

Новий рік до нас летить —

 

Двері відчиняє!

 

Святкувати будемо,

 

Келихи здіймемо.

 

Годинник спинить бій,

 

Й нове життя почнемо.

 

Нехай буде 2021 рік щасливим,

 

Повним світлих надій та здійснених мрій!

 

З Новим роком, що наступає!

 

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