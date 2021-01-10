Ідеї нестандартних привітань з Новим 2021 роком

Напередодні Нового року кожен ламає голову – як же нестандартно привітати зі святом рідних та близьких. Ми зібрали підказки, які можуть стати вам у нагоді.

Традиція відзначати Новий рік 1 січня зародилася на Русі в 1700 році. Цю дату призначив Петро Перший, що саме тоді володарював. До цього в країні зустрічали початок року 1 вересня, а до 1492 року новорічне святкування припадало на 1 березня.

Вперше офіційним вихідним днем 1 січня стало в 1897 році. Однак з приходом радянської влади ялинка, вихідний і багато традицій були скасовані, тому з 1930 по 1947 год 1 січня був стандартним робочим днем, після чого йому все ж повернули статус вихідного. У січні 2021 року українці відпочиватимуть 1−3, а також 7−10 числа.

Чого чекати в новому 2021 року Бика? Цей рік обіцяє принести реальні зміни, особливо це торкнеться кар'єрної сфери, причому у тих, хто справді працьовитий. При цьому астрологи обіцяють, що 2021 рік Водоліям принесе повну реалізацію у всіх сферах, а Терезам — заступництво Венери в любові.

Привітання з Новим 2021 роком

З новим роком! У рік Бика бажаю всім неодмінного фінансового благополуччя. Бик не боїться криз, а значить, вони повинні обійти вас боком. Але не тільки в грошах щастя. Нехай друзі і рідні будуть здорові, а дні радості численні. Займайтеся тим, що приносить задоволення, будьте собою і досягайте нових вершин і нових цілей!

***

Новий рік надходить,

Щастя нам віщує.

Статку і добра

Нам не пошкодує.

На дарунки щирий рік,

Мрії здійснить за весь вік.

***

На порозі Новий рік,

Ти пускай його скоріш!

І нехай нам він несе

Тепле і щасливе лиш.

Буде рік багатий

На яскравий сміх,

На гроші - хто ж не радий?

Мрії здійсняться в усіх.

***

Сніг кружляє за вікном,

Білим завіває,

Новий рік до нас летить —

Двері відчиняє!

Святкувати будемо,

Келихи здіймемо.

Годинник спинить бій,

Й нове життя почнемо.

Нехай буде 2021 рік щасливим,

Повним світлих надій та здійснених мрій!

З Новим роком, що наступає!