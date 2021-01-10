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Новий штам коронавірусу може обернутись новим локдауном, - Петро Охотін

22 декабря, 11:00  Социальная  Украина

 

У разі спалаху нового штаму коронавірусу  і чергової світової хвилі епідемії на Україну чекає локдаун. Про це заявив політолог Петро Охотін.

 

Новий штам, коронавірус, локдаун, Петро Охотін, Великобританія, карантин

 

«Ми з тривогою спостерігаємо за ситуацією у Великій Британії довкола нового штаму коронавірусу, враховуючи, що велика кількість людей намагається полишити місто до запровадження жорсткого локдауну. Для всього світу – це новий виклик і зараз можливо, питання актуальності тестування й навіть вакцинації постане з новою силою. Якщо вірити інформації, яку подає британська влада, новий штам повністю вимагає нових підходів, отже треба буде переглянути й протоколи лікування і оголошувати заново всі обмеження, й підходи до тестування», ? сказав Охотін у коментарі «Слово і діло».

 

Охотін додав, що нова хвиля епідемії, у разі її загострення, обернеться для України економічними наслідками.

 

«Для України, передусім, це може бути черговим викликом для економіки. Враховуючи наші відносини із західними партнерами, якщо такі ризики дійсно будуть високі, на нас чекає локдаун і безслідно це не пройде», ? наголосив політолог.

 

На думку експерта, новий штам коронавірусу може зайти в Україну через материкову Європу.

 

«Українців у Великій Британії менше, ніж, наприклад, поляків, які там працюють, але, враховуючи те, як люди пересуваються через кордони, то ризики – великі. Однак, треба чекати лабораторних висновків та офіційної інформації авторитетних світових організацій», ? пояснив він.

 

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