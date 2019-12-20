Укрзалізниця пускає 33 додаткові потяги на свята

Укрзалізниця опублікувала список додаткових потягів на свята. На Новий рік та Різдво призначили 33 додаткових потяги. Також продовжено маршрути ще восьми поїздів.

Як повідомляє прес-служба АТ «Укрзалізниця», призначено 33 додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята, а чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, вісім будуть ходити за подовженими маршрутами. У компанії оприлюднили перелік цих поїздів.

Ознайомитись зі списком додаткових потягів можна на сайті Укрзалізниці.