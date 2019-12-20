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Укрзалізниця пускає 33 додаткові потяги на свята

09:16  Экономическая  Украина

 

Укрзалізниця опублікувала список додаткових потягів на свята. На Новий рік та Різдво призначили 33 додаткових потяги. Також продовжено маршрути ще восьми поїздів.

 

 

 

Як повідомляє прес-служба АТ «Укрзалізниця», призначено 33 додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята, а чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, вісім будуть ходити за подовженими маршрутами. У компанії оприлюднили перелік цих поїздів.

 

Ознайомитись зі списком додаткових потягів можна на сайті Укрзалізниці.  

 

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