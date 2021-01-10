КИЕВ
07:40 		Брюссель
06:40
Москва
08:40
Воскресенье, 10 января 2021

Новости

08 января, 18:00  Экономическая  Украина
Стало відомо, на які овочі супермаркети роблять найбільші націнки
08 января, 16:00  Социальная  Украина
В парламенті розповіли, як зміниться пенсійна система з 2023 року
08 января, 14:00  Политическая  Украина
Стали відомі імена нардепів-дармоїдів, які отримають зарплату ні за що
08 января, 12:30  Политическая  Украина
Блокада Криму допомогла зробити з півострова периферійний регіон та показала силу України, – політолог
08 января, 11:00  Политическая  Украина
Трамп «вляпався» в історію – політолог про протести в США
06 января, 17:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли про що не варто забувати у Святвечір
06 января, 15:00  Социальная  Украина
Понад 60 тисяч українців зараз працюють за кордоном
06 января, 13:00  Социальная  Украина
Цей рік може стати роком Майданів, - Якубін
06 января, 11:00  Социальная  Украина
Експерт пояснив чому всі переживають за побутову хімію, батарейки і лампочки під час локдауну
06 января, 09:00  Политическая  Украина
Якщо Зеленський розвернуться в бік олігархічних впливів США буде важко знайти партнерів в Україні, - Горбач
Все Новости
Прислать новость


Зважаючи на витрати на закупівлю вакцину влада не може примушувати громадян до щеплення, - політолог

21 декабря, 13:00  Социальная  Украина

 

Змушувати українців робити щеплення проти COVID-19 влада могла би лише за умов, якщо вакцина буде безкоштовною. Про це заявив політолог Віталій Бала.

 

щеплення проти COVID-19, вакцина, політолог, Віталій Бала, вакцинація

 

«Я думаю, що насправді вакцинація не може бути примусовою, бо навіть Всесвітня організація охорони здоров’я з цього приводу вказала, що це питання – не справа влади. Влада повинна пояснювати. У такому разі тільки добровільна вакцинація може бути ефективною. По-друге, для того, щоби щеплення було примусовим треба, аби держава надала можливість це робити безкоштовно», ? пояснив Бала у коментарі «Слово і діло».

 

Експерт додав, що українська влада, зважаючи на витрати на закупівлю препарату, не може примушувати громадян до вакцинації.

 

 «Тому ані примусова вакцинація, ані санкції за відмову робити щеплення – ці питання перед українською владою навіть не стоять. У будь-якому разі, щоби вакцинація пройшла успішно й в Україні з’явився колективний імунітет, треба передусім забезпечити вакцинами лікарів та моральних авторитетів. Це дозволило би переконати частину українців, які скептично до цього ставляться, зробити щеплення проти коронавірусу», ? пояснив він.

 

Зазначимо, американське агентство Bloomberg опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що Україна, згідно з укладеними контрактами, має змогу закупити вакцину від коронавірусу для близько 2,1 млн населення.

 

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні щепитимуть від COVID за рахунок держави близько 21 млн осіб з груп ризику, серед яких ? медики, військові, вчителі та правоохоронці.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу