Зважаючи на витрати на закупівлю вакцину влада не може примушувати громадян до щеплення, - політолог

Змушувати українців робити щеплення проти COVID-19 влада могла би лише за умов, якщо вакцина буде безкоштовною. Про це заявив політолог Віталій Бала.

«Я думаю, що насправді вакцинація не може бути примусовою, бо навіть Всесвітня організація охорони здоров’я з цього приводу вказала, що це питання – не справа влади. Влада повинна пояснювати. У такому разі тільки добровільна вакцинація може бути ефективною. По-друге, для того, щоби щеплення було примусовим треба, аби держава надала можливість це робити безкоштовно», ? пояснив Бала у коментарі «Слово і діло».

Експерт додав, що українська влада, зважаючи на витрати на закупівлю препарату, не може примушувати громадян до вакцинації.

«Тому ані примусова вакцинація, ані санкції за відмову робити щеплення – ці питання перед українською владою навіть не стоять. У будь-якому разі, щоби вакцинація пройшла успішно й в Україні з’явився колективний імунітет, треба передусім забезпечити вакцинами лікарів та моральних авторитетів. Це дозволило би переконати частину українців, які скептично до цього ставляться, зробити щеплення проти коронавірусу», ? пояснив він.

Зазначимо, американське агентство Bloomberg опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що Україна, згідно з укладеними контрактами, має змогу закупити вакцину від коронавірусу для близько 2,1 млн населення.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні щепитимуть від COVID за рахунок держави близько 21 млн осіб з груп ризику, серед яких ? медики, військові, вчителі та правоохоронці.