В Кремлі розуміють, якщо розгориться війна з Україною, вона не буде ні маленькою, ні переможною, - політолог

В Кремлі дуже розчаровані тим, що Байден займає таку жорстку позицію. Що важливо — коридор, в якому може діяти Путін, робиться все вужчим. І набір кроків, які він може зробити, стає передбачуваним. Про це заявив політолог Дмитро Орєшкін в програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24"

"Йому перед виборами у вересні потрібно консолідувати підтримку електорату, яку він втрачає через внутрішню політику, економічні проблеми. У нього досвід консолідації за допомогою маленьких переможних воєн. З іншого боку, в Кремлі розуміють, що, якщо не дай Боже розгориться війна з Україною, вона не буде ні маленькою, ні переможною", — сказав він для Україна 24.

За словами Орєшкіна, Путін придумує, як би активізувати війну на сході України.

"Тому у Путіна залишається варіант балансування на лезі ножа, залякування, погроз, провокацій з тим, щоб не витримали нерви, як сталося свого часу з паном Саакашвілі та грузинським конфліктом. Було б ідеально для Путіна, якби зараз Україна почала цей конфлікт, коли Захід зацікавлений, щоб спустити конфлікт на гальмах, щоб не допустити переходу в гарячу фазу. Вони розуміють, що в довгу Путін програє, і Путін розуміє. Силова півкуля його мозку прораховує, як би підкинути дров у тліючий конфлікт на сході України", — сказав він.