Політолог назвав всі рішення влади щодо протидії коронавірусу половинчастими

Разом економіка таких країн, як Німеччина, дозволяє вводити жорсткий локдаун навіть напередодні Різдва і Нового року, натомість з Україною ця схема не пройде. Про це заявив політолог Вадим Карасьов.

Ситуація з коронавірусом в Україні не стабілізувалася, адже кількість тих, кого госпіталізовують, зростає. Однак щодо введення карантину, влада України не має власного бачення, натомість діє за прикладом інших європейських країн.

"У нас ми постійно намагаємося знайти баланс між необхідністю захистити життя, а з іншої сторони – захистити життя економіки, перш за все малого та середнього бізнесу, бо вони страждають", – сказав в ефірі ток-шоу "15" на телеканалі ZIK.

І та середина, продовжив експерт, яку знаходить влада України, вона не золота, адже ніякого економічного порятунку для країни не дає.

"От навіть карантин вихідного дня був оптимальним варіантом, знизилася економічна активність, але поки це все половинчасті заходи. Треба, дивлячись на статистику, або йти на жорсткий локдаун, можливо навіть раніше, ніж заявили. Але я розумію, що локдаун хочуть ввести після 8-го січня, бо свята – це природній локдаун, буде менше контактів. Але поки ця вся проблема до кінця не вирішена", – прокоментував Вадим Карасьов.