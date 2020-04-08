Прогноз: країни G20 на початку травня планують почати вихід з ізоляції

Країни G20 планують почати вихід з глобальної ізоляції на початку травня. Причому незалежно від швидкості поширення пандемії, оскільки економіка не може далі простоювати. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

За його словами, зараз розглядається оптимістичний сценарій, відповідно до якого пік захворювань в більшості країн вже пройдено, а тепла погода знизить темпи поширення коронавірусу, що дозволить локалізувати основні осередки зараження.





«Виходячи з цього, до кінця травня поступово почнуть знімати карантинні заходи для бізнесу і громадян, а на початку липня будуть частково відкриті кордони і відновлено авіасполучення. Туризм, швидше за все, поставлять на паузу до серпня», - говорить Ігор Рейтерович.





Також він прогнозує, що в кінці квітня на початку травня може відбутись укладення нової глобальної нафтової угоди, яка стабілізує ціни на нафту.





«Росія, по суті, програла і змушена буде прийняти умови США. Правда, вони будуть далеко не принизливими, так як США є одночасно найбільшим виробником і споживачем нафти. Скоріше, мова піде про якусь стабілізацію цін, без необґрунтованих злетів і падінь, що вкрай важливо напередодні світової фінансово-економічної кризи», - каже Ігор Рейтерович.