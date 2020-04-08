КИЕВ
15:09 		Брюссель
14:09
Москва
16:09
Среда, 8 апреля 2020

Новости

07 апреля, 11:00  Социальная  Украина
Прогноз: країни G20 на початку травня планують почати вихід з ізоляції
03 апреля, 11:19  Политическая  Украина
"Замнути" скандал з братом Єрмака не вийде навіть на тлі пандемії і економічної кризи, - політолог
30 марта, 12:00  Политическая  Украина
Відставка Ємця: чому іде та хто може стати наступним очільником МОЗу?
27 марта, 14:30  Политическая  Украина
Офіс президента намагатиметься протягнути відкриття ринку землі, - політолог
13 марта, 15:00  Политическая  Украина
Скандал з Сивохою – це провокація з боку влади, - Рейтерович
12 марта, 10:00  Социальная  Украина
Карантин в Україні: топ-10 порад від нудьги
06 марта, 11:00  Политическая  Украина
Відставка Рябошапки: причини, спосіб, наслідки
03 марта, 12:00  Социальная  Украина
Рекламісти звинуватили «Київзеленбуд» у наклепі
28 февраля, 12:00  Политическая  Украина
У Жмеринці в мерії сталась масова бійка
24 февраля, 11:00  Социальная  Украина
251 населений пункт залишився без світла через непогоду в Україні
Все Новости
Прислать новость


Прогноз: країни G20 на початку травня планують почати вихід з ізоляції

07 апреля, 11:00  Социальная  Украина

Країни G20 планують почати вихід з глобальної ізоляції на початку травня. Причому незалежно від швидкості поширення пандемії, оскільки економіка не може далі простоювати. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

ізоляція, Країни G20, карнтин, закритті кордони, пандемія, коронавірус, авіасполучення, туризм, прогноз, изоляция, Страны G20, карнтин, закрытии границы, пандемия, коронавирус, авиасообщение, туризм, прогноз.

 

За його словами, зараз розглядається оптимістичний сценарій, відповідно до якого пік захворювань в більшості країн вже пройдено, а тепла погода знизить темпи поширення коронавірусу, що дозволить локалізувати основні осередки зараження.


«Виходячи з цього, до кінця травня поступово почнуть знімати карантинні заходи для бізнесу і громадян, а на початку липня будуть частково відкриті кордони і відновлено авіасполучення. Туризм, швидше за все, поставлять на паузу до серпня», - говорить Ігор Рейтерович.


Також він прогнозує, що в кінці квітня на початку травня може відбутись укладення нової глобальної нафтової угоди, яка стабілізує ціни на нафту.


«Росія, по суті, програла і змушена буде прийняти умови США. Правда, вони будуть далеко не принизливими, так як США є одночасно найбільшим виробником і споживачем нафти. Скоріше, мова піде про якусь стабілізацію цін, без необґрунтованих злетів і падінь, що вкрай важливо напередодні світової фінансово-економічної кризи», - каже Ігор Рейтерович.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу