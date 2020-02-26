251 населений пункт залишився без світла через непогоду в Україні

У понеділок, 24 лютого, в Україні істотно погіршилася погода - в країну прийшов циклон із заходу, який супроводжується потужним вітром, зарядами снігу і дощами.

"Пориви вітру 17-22 м / с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні місцями 25-28 м / с. Часом дощ та мокрий сніг (вночі в західних, північних областях, вдень на Лівобережжі значні опади)" , - йдеться в повідомленні українського гідрометцентру.

В Івано-Франківській області через негоду, яка вирувала упродовж цілої ночі, близько чотирьох десятків населених пунктів повністю або частково перебувають без електропостачання.

Про це в оперативному чаті 112 повідомляє кореспондент каналу 1+1 на Прикарпатті Алла Пасс, інформує Правда іф.

Немає світла у приміських селах Павлівці та Угринові. Також перебуває без світла частина будинків у мікрорайоні “Брати”, що в Івано-Франківську. У місті вітер пообривав лінії електропередач. Зокрема, на вулиці Шпитальній, в районі ринку “П’ятачок”, обірвані дроти звисають на дорогу, чим несуть небезпеку пішоходам та автотранспорту. Також обірваний кабель помітили в районі Радіозаводу.

На вулиці Галицькій, що у Івано-Франківську, вітер повалив відразу два дерева, чим сильно ускладнив рух для пішоходів:

”По Галицькій в сторону пасічної перед мостом по правій стороні впало дерево, перегородило рух пішоходам. Дальше біля "Вина світу" поворот на Пулюя, дерево от-от впаде, там коріння повністю викорчувані, вперлось в інші дерева”, – йдеться у повідомленні в чаті 112.