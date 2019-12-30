Прикмети 2020: експерти розповіли, що не можна робити в новорічну ніч

Не дарма кажуть, що як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Ми звісно не забобоні, та чому б не перестрахуватись. Отже пропонуємо Вам підбірку того, що категорично не можна робити в новорічну ніч.

У переддень нового року всі ми згадуємо сімейні традиції, які були у нас в дитинстві, адже хочеться зробити свято зустрічі нового року максимально затишним і веселим. Так, до свого завершення наближається 2019 рік свині, який дав нам уже, власне, все, що міг з себе вичавити, тому варто починати думати, як же варто провести наступаючий рік. Символом Нового 2020 року є металевий білий щур, також варто відзначити, що цей рік стане особливим адже він буде високосним. Існує ряд традицій і прикмет, яких варто дотримуватися в свято, про них ми докладніше і розповімо в цьому матеріалі.

Історія свята Нового року

Незважаючи на те, що таке свято як Новий рік святкують здавна, далеко не всі знають його історію. Перші згадки про свято стали відомі ще в третьому тисячолітті до нашої ери, але дослідники і теоретики стверджують, що саме свято з'явилося набагато раніше, хоч і немає про це письмових тверджень. Власне новий рік є найдавнішим святом, яке продовжують святкувати і до цього дня. Втім, не завжди відзначали з 31 грудня на 1 січня, наприклад, у Вавилоні свято відзначалося в день весняного рівнодення. У давнину цю традицію стали переймати і інші народи, але ось в Стародавній Греції Новий рік святкували в день літнього сонцестояння, а в Єгипті з липня по вересень. У всіх випадках свято Нового року супроводжувалося маскарадами, карнавалами та гучними гуляннями. Так століття за століттям у різних країн і народів змінювалася дата святкування і тільки в 1700 році Петро I розпорядився про те, щоб люди святкували Новий рік згідно з європейськими традиціями, саме 1 січня.

Звичай ставити ялинку з'явився також в давні часи, раніше вважалося, що наявність такого дерева або його гілки зуміє захистити будинок і його мешканців від впливу злих сил.

А ось, що стосується появи Діда Мороза є окрема історія згідно з якою, цей казковий герой є Тріскун – який являється духом холоду, власником снігових масивів, полів і лісів. Але в давні часи цей Тріскун не дарував людям ніяких подарунків, навпаки, щоб задобрити його люди робили це самі.

Прикмети для зустрічі нового року

Всім хочеться, щоб не тільки зустріч нового року пройшла успішно, але і сам рік був успішним, плідним і фінансово забезпеченим. І щоб це все реалізувати є кілька маленьких хитрощів – прикмет, дотримуючись яких можна додати максимум гармонії в майбутньому році.

Перше, чого потрібно дотримуватися так це чистоти в будинку. Перед святом обов'язково потрібно зробити генеральне прибирання, необхідно зібрати і викинути весь непотрібний мотлох. Не варто зберігати зламані запальнички, блокноти в яких залишилися від сили пару чистих аркушів, заношений одяг, який вже кілька місяців лежить без потреби та інший непотріб. Звільняючи свій будинок від мотлоху, ви дозволяєте новим ресурсам увійти у ваше життя, а якщо у вас все забито різними дурницями, то ресурсам просто нікуди подітися.

До настання Нового року необхідно помиритися з тими, з ким у сварці. Якщо ви відчуваєте перед кимось провину, то знайдіть в собі сміливість і підіть на відверту розмову з цією людиною. Якщо ж хтось винен перед вами, то хочеться вірити, що у і іншої людини знайдуться в собі сили на розмову і щирі вибачення. Якщо ви хочете, щоб рік був вдалий, то при розмові з тією людиною, з якою хочете налагодити відносини необхідно, щоб всі сказані фрази були дійсно правдиві і щирі.

Щоб порадувати символ року потрібно обзавестися кількома іграшками або прикрасами, де є зображення щура і прикрасити ними ваш будинок. У центрі святкового столу можна поставити статуетку в формі щура. Вважається, що наявність такої статуетки хороший знак, який буде сприяти тому, щоб весь майбутній рік був ситим і стіл господарів будинку завжди був наповнений різними смаколиками.

До нового року слід роздати всі борги, також потрібно отримати назад всі фінанси віддані в позику. При чому рекомендується це зробити до 31 грудня, до того, як стемніє.

З огляду на те, що символ майбутнього року білий щур, то для прикраси будинку необхідно використовувати різні елементи, але перевагу віддавати білому і сріблястому кольору. Варто також зробити акцент на тому, що обрані вами прикраси не повинні бути дорогими, адже пацюк воліє до скромності, тому він явно не оцінить марнотратства.

Вибираючи в чому бути на новий рік, пам'ятайте, що хоча б один з елементів повинен бути новим. Якщо немає можливості повністю оновити своє святкове вбрання, то жінки і дівчата можуть використовувати нову білизну, а чоловіки можуть надіти нову натільну майку або навіть шкарпетки.

Зустріч Нового року вкрай не рекомендується проводити на самоті. Важливо проводити свято зі своєю сім'єю або ж в оточенні друзів.

Якщо напередодні Нового року ви переїжджаєте і будете зустрічати свято в новому будинку, то це також є доброю прикметою. Тільки потрібно пам'ятати, що будинок обов'язково потрібно буде прикрасити.

Також якщо ви зустрічаєте Новий рік в іншому місті, то місце вашого святкування необхідно зробити максимально затишним і домашнім.

Перед святом слід звернути увагу на рушники, вважається, що вони також є символом особистого зростання. За старих часів були звичаї і на наведення порядку, також люди прали рушники або купували нові, так як саме після прийняття ванни перше, що торкається нашого тіла, є рушники.

Прикмети святкового столу

Головна прикмета, пов'язана зі святковим столом, полягає в тому, щоб він був! На столі має бути як мінімум сім страв, але вважається чим їх більше, тим краще, адже пишно накритий стіл в новорічну ніч стане поштовхом так проводити і інші дні цього року.

Святковий стіл потрібно накрити білою або світлою скатертиною, на кутах столу потрібно покласти по кілька монеток.

Посуд, в якому ви будете подавати їжу гостям обов'язково повинна бути чистою і без відколів. Якщо в будинку є посуд зі відколами або тріщинами її варто викинути ще до настання Нового року.

Щоб в сім'ї панувала гармонія, то ніжки столу необхідно перемотати стрічками. Так, як в святковий вечір може бути багато гостей за одним столом і кожен з них приходить зі своєю енергетикою, то такий міні-ритуал слід зробити для того, щоб після відходу гостей залишилися тільки найкращі спогади і гарний настрій.

Щур далеко не всеїдна тварина, тому рекомендується, щоб за вашим святковим столом було не багато алкоголю, поменше прянощів, екзотичної і занадто жирної їжі. Зате господиню року точно порадують насіння, горішки, свіжі овочі і фрукти. Само собою, що за святковим столом повинно бути кілька видів сиру.

У святкову ніч перша чарка і перший тост повинні бути саме за господиню Нового року, а потім вже за присутніх гостей, друзів та інші тости.

Фінансові прикмети

Чого вже тут таїти - всім важливий стан свого гаманця і наскільки він наповнений, тому щоб гроші водилися знати новорічні прикмети точно не буде зайвим.

Якщо ви знаєте, що у вас вже старий і пошарпаний гаманець, то до початку нового року зробіть собі подарунок і купіть гаманець. Тиждень перед новим роком найбільш насичений, але в будь-який щільний графік можна вписати собі придбання гаманця.

Щоб рік був фінансово вдалим, то перед початком свята потрібно запалити 7 зелених свічок, і вони привернуть в ваш будинок енергію грошей.

У недоступне для інших очей місце необхідно покласти червоний грошовий мішечок або червону серветку, в яку потрібно звернути кілька монет. Важливо, щоб цей мішечок або серветка протягом всієї ночі пролежали в обраному місці.

Початок Нового року важливо зустрічати з готівкою, чим більше купюра буде в кишені, тим краще.

Щоб привернути енергію грошей, то ваша ялинка повинна бути прикрашена монетками і купюрами.

Увечері перед святом не рекомендується мести віником, таке потрібно робити в першій половині дня або ж за день до свята.

Ввечері 31 грудня винесіть якийсь предмет за поріг будинку, а вранці занесіть назад, таким чином ви віддаєте данину минулому року і вітаєте новий. Винесений предмет можна заховати за ялинкою або за будь-яким іншою рослиною або кущем.

Інші прикмети

Вважалося, що якщо незаміжня дівчина під час приготування святкової їжі порізалась, то це говорить про те, що вона в цей рік піде під вінець.

Не рекомендується мити посуд відразу після свята, можна відчувати себе щасливою людиною і з не вимитим посудом! До того ж гарною прикметою буде залишена посуд після гостей на кілька годин, це буде добрий знак, щоб в новому році до вас часто приходили гості з хорошими вістями.

Викидати їжу зі святкового столу вважається поганою прикметою. Якщо у вас залишилося багато їжі, то можна її просто подарувати сусідам, пригостити нужденних або нагодувати бездомних тварин.

Лаятися в святкові дні означає подавати помилкові надії і відганяти від себе гармонію і успішність, так що лаятися категорично не можна.

Важливо, щоб перші привітання звучали від чоловіка, а потім вже від жінки і дітей.

Якщо в свято розіб'ється ялинкова іграшка, то це вважається доброю прикметою, так як звук кулі що розбивається допоможе відлякати злих духів від вашого будинку.

Перед святом купіть новий віник, перев'яжіть його червоною ниткою або стрічкою і це приверне удачу у ваше життя.

Під свою подушку необхідно покласти пелюстки троянд і гроші, а лягаючи відпочивати важливо загадати собі яке гарне і благополучне життя вас чекає. Якщо ж з якоїсь причини ви не встигнете передбачити всі прикмети і дотримуватися їх, то у вас для цього буде ще не багато додаткового часу до старого Нового року, так як вважається, що згідно зі східним календарем білий щур саме тоді вступить в свої права. Якщо ж все зроблено, і ви продовжуєте посилати благородні думки у всесвіт, то можна бути впевненим, що ваше нове життя вже не за горами.

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