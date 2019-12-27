В МОЗ хочуть змусити виробників писати правду про корисність продуктів

В МО хочуть заборонити вказувати на продуктах думки окремих спеціалістів про користь для здоров'я певного харчового продукту. Говорити про те, що якщо людина не вживатиме цей продукт, то організм постраждає від його відсутності

МОЗ України розробило проєкт наказу «Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів» та винесло на громадське обговорення.

Він покликаний гармонізувати українське законодавство з Регламентом Комісії (ЄС) щодо заяв про харчову цінність та користь для здоров’я. Це дозволить контролювати правдивість інформації, вказаної на харчових продуктах (маркуванні), документах та у рекламі. Проєкт стосується товарів, вироблених в Україні та за кордоном.

Всі вимоги також стосуються дієтичних добавок і дитячого харчування, якщо відповідно до цих положень https://bit.ly/34MCCLM, https://bit.ly/2SdYjB не передбачено нічого іншого.

Переваги проєкту

Реклама, маркування та документи на продукт повинні містити лише доказову інформацію. Вони не повинні мати неправдиві відомості, а також дані, які споживач може неправильно трактувати.

Інформація про продукт не повинна спростовувати тези, що збалансоване харчування не може забезпечити достатню кількість поживних речовин.

Також виробник не може заохочувати до надмірного вживання певного продукту.

Проєкт містить вимоги, які стосуються тверджень щодо розвитку та здоров'я дітей, а також зниження ризику захворювання через додання у раціон певного продукту.

Ці вимоги покликані змусити виробників надавати повну інформацію про продукт. Отже, якщо на продукті (також у рекламі або документі) буде вказано, що він знижує ризик певного захворювання, то виробники повинні також донести додаткову інформацію. У ній повинні повідомити споживача про інші фактори ризику хвороби та нагадати, що відсутність одного фактору ризику не може виключити можливості захворіти.

На харчовому продукті можна вказувати додані вітаміни лише тоді, коли їх вміст відповідає затвердженим вимогам. Зокрема, у проєкті прописана потрібна кількість речовини для того, щоб виробник міг вказувати її позитивний вплив на здоров'я.

Про інформацію щодо поживної цінності харчових продуктів

Писати про поживну цінність продукту можна лише згідно з переліком затверджених термінів.

Наприклад, низькокалорійний продукт або продукт з низькою енергетичною цінністю повинен відповідати таким вимогам: калорійність продукту не повинна перевищувати 40 ккал на 100 г для твердих та 20 ккал, для рідких продуктів. Детальніше можна ознайомитися тут: https://bit.ly/35M6wRw

Порівнювати поживну цінність можна лише за таких умов:

твердження повинно стосуватися продуктів однієї та тієї ж категорії

можна порівнювати харчову цінність продуктів, які мають однакову вагу.

Про користь для здоров’я на маркуванні, у рекламі та документах

Тепер використовувати твердження про користь певного харчового продукту можна лише після того, як виробник виконав всі вимоги. У супровідних документах або рекламі повинні вказати, що здорове харчування не можна замінити одним або кількома продуктами, важливо дотримуватися різноманітного та збалансованого харчування. Потрібно вказати скільки, коли та в яких кількостях людина повинна вживати продукт для того, щоб досягти поліпшення здоров'я.

Потрібно вказувати можливу небезпеку для певних груп споживачів, якщо така є. Також мусять бути попередження, якщо надмірне споживання продукту може бути небезпечним для здоров'я.

Не можна використовувати рекомендації фахівців (лікарів, науковців, експертів), якщо вони не підтверджені загальновідомими дослідженнями щодо цього продукту.

Заборонено:

Вказувати думки окремих спеціалістів про користь для здоров'я певного харчового продукту

Говорити про те, що якщо людина не вживатиме цей продукт, то організм постраждає від його відсутності

Вказувати точний відсоток або кількість ваги, яку людина втратить, якщо буде їсти рекламований продукт.