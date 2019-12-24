Погодна аномалія: на Полтавщині розцвіли підсніжники

В місті Нові Сандарам Полтавської області розцвіли підсніжники. Місцева мешканка Аліна Деряга виклала фото у Facebook.
Пролісок з'явився з землі 19 грудня - прямо в День Святого Миколая.
«Ось такий підсніжник зацвів у мене! 19 грудня 2019 р., подарунок від Святого Миколая», - написала дівчина.
Проліски - не єдина аномалія. Цієї зими почали розпускатися дерева, особливо японські вишні у Вінниці і Львові. У Львові також розпустилися магнолії. У місті реєструються найвищі температури.
В Одеській області люди зустрічають комах, які вирішили прокинутися. Вулицями літають комарі, оси і бджоли.
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