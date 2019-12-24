Погодна аномалія: на Полтавщині розцвіли підсніжники

В місті Нові Сандарам Полтавської області розцвіли підсніжники. Місцева мешканка Аліна Деряга виклала фото у Facebook.

Пролісок з'явився з землі 19 грудня - прямо в День Святого Миколая.

«Ось такий підсніжник зацвів у мене! 19 грудня 2019 р., подарунок від Святого Миколая», - написала дівчина.

Проліски - не єдина аномалія. Цієї зими почали розпускатися дерева, особливо японські вишні у Вінниці і Львові. У Львові також розпустилися магнолії. У місті реєструються найвищі температури.

В Одеській області люди зустрічають комах, які вирішили прокинутися. Вулицями літають комарі, оси і бджоли.