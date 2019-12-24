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Вторник, 24 декабря 2019

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Українські дослідники Антарктиди стануть співавторами енциклопедії про екосистеми

17:00  Социальная  Украина

 

Українські вчені Іван Парнікоза та Ірина Козерецька, стали авторами одного з розділів «Енциклопедія світових біомів».  Вона вийде друком у червні 2020 року. У 3-томнику на 2600 сторінок буде зібрана інформація про всі екосистеми найвищого рангу - біоми - на планеті Земля.

 

Українські дослідники Антарктиди, Іван Парнікоза, Ірина Козерецька, «Енциклопедія світових біомів», екосистеми, біоми. Євген Дикий, «Elsevier», «Антарктичні наземні біоми: найбідніші, найекстремальніші та найчутливіші на Планеті», Украинские исследо

 

«Розділ про кожен з біомів писали найбільш знані фахівці, чиї дослідження є незаперечно авторитетними. Ми пишаємося, що з усієї світової наукової спільноти саме вченим НАНЦ видавці довірили опис Антарктичних суходільних біомів. Саме їхня стаття надалі буде першоджерелом інформації, з якого починатимуть свої пошуки полярні екологи з будь-якої країни. І це є найкращим визнанням того, що наша наука не «пасе задніх», а на рівних бере участь у глобальному процесі пізнання природи нашої планети», – пояснив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

 

«Енциклопедію світових біомів» підготувало всесвітньо відоме наукове видавництво «Elsevier».

 

Зі статтею вчених - Івани Парнікози та Ірини Козерецької - «Антарктичні наземні біоми: найбідніші, найекстремальніші та найчутливіші на Планеті» можна ознайомитись за посиланням.

 

Довідково: Біоми – це екосистеми найвищого рангу, які представляють собою одночасно і цілий клас ландшафтів, і цілий сталий набір функціональних зв’язків між тваринами та рослинами (хоч види, які їх складають, можуть бути дуже різними). Прикладами біомів є, зокрема, тропічний ліс, тайга, тундра або коралові рифи.

 

 

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