Українські дослідники Антарктиди стануть співавторами енциклопедії про екосистеми

Українські вчені Іван Парнікоза та Ірина Козерецька, стали авторами одного з розділів «Енциклопедія світових біомів». Вона вийде друком у червні 2020 року. У 3-томнику на 2600 сторінок буде зібрана інформація про всі екосистеми найвищого рангу - біоми - на планеті Земля.

«Розділ про кожен з біомів писали найбільш знані фахівці, чиї дослідження є незаперечно авторитетними. Ми пишаємося, що з усієї світової наукової спільноти саме вченим НАНЦ видавці довірили опис Антарктичних суходільних біомів. Саме їхня стаття надалі буде першоджерелом інформації, з якого починатимуть свої пошуки полярні екологи з будь-якої країни. І це є найкращим визнанням того, що наша наука не «пасе задніх», а на рівних бере участь у глобальному процесі пізнання природи нашої планети», – пояснив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

«Енциклопедію світових біомів» підготувало всесвітньо відоме наукове видавництво «Elsevier».

Зі статтею вчених - Івани Парнікози та Ірини Козерецької - «Антарктичні наземні біоми: найбідніші, найекстремальніші та найчутливіші на Планеті» можна ознайомитись за посиланням.

Довідково: Біоми – це екосистеми найвищого рангу, які представляють собою одночасно і цілий клас ландшафтів, і цілий сталий набір функціональних зв’язків між тваринами та рослинами (хоч види, які їх складають, можуть бути дуже різними). Прикладами біомів є, зокрема, тропічний ліс, тайга, тундра або коралові рифи.