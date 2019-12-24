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Венеція знову пішла під воду (ВІДЕО)

09:00  Социальная  Украина

 

23 грудня рівень води в  Венеції знову став критичним. Він піднявся на 1,44 метри вище норми. Затоплено значну частину пішохідних вулиць.

 

Венеція, потоп, рівень води, Тото Бергамо Россі, Алвіс Папи, Венеция, потоп, уровень воды, Тото Бергамо Росси, Алвис Папы.

 

"Я живу тут більше 50 років і ніколи не бачив нічого подібного", - говорить Тото Бергамо Россі, директор культурного фонду "Венеціанська спадщина", передає видання AP.


За словами місцевого спеціаліста з питань приливів Алвіса Папи, це вперше в історії, коли рівень води досягає позначки 1,40 або вище вп'яте впродовж одного року.

 

Він також додав, що до цього року рекорд такого підвищення води становив двічі за рік.

 

 

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