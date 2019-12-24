Венеція знову пішла під воду (ВІДЕО)

23 грудня рівень води в Венеції знову став критичним. Він піднявся на 1,44 метри вище норми. Затоплено значну частину пішохідних вулиць.

"Я живу тут більше 50 років і ніколи не бачив нічого подібного", - говорить Тото Бергамо Россі, директор культурного фонду "Венеціанська спадщина", передає видання AP.





За словами місцевого спеціаліста з питань приливів Алвіса Папи, це вперше в історії, коли рівень води досягає позначки 1,40 або вище вп'яте впродовж одного року.

Він також додав, що до цього року рекорд такого підвищення води становив двічі за рік.