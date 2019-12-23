Через пожежу в психоневрологічному інтернаті на Луганщині загинули 4 людини

Пожежа в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату сталось ввечері 22 грудня. 4-ро людей загинули, ще 3 в лікарні.

Поліція розслідує справу за статтями про «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» і «службову недбалість»

«На місці події співробітниками слідчо-оперативної групи встановлено, що в одній з палат першого корпусу сталося загоряння», – повідомили в поліції, передає Радіо Свобода.

Поліція розслідує справу за статтями про «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» і «службову недбалість».

Про причину пожежі поки що не повідомляли.