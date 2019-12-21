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В Італії у «мафіозі» з клану Ндрангета вилучили 15 млн євро

11:00  Социальная  Украина

 

Італія розгорнула масштабну боротьбу проти мафії. Арештували понад 300 осіб в  Італії, Німеччині, Швейцарії та Болгарії

 

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 Поліція Італії затримала понад 334 осіб під час масштабної спецоперації проти мафіозного клану Ндрангета.

 

Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, за допомогою спеціального відділу «було проведено 334 арешти в Італії, Німеччині, Швейцарії та Болгарії. Активів вилучено на 15 мільйонів євро».

 

 

За даними ANSA з посиланням на керівника прокуратури Катандзаро Ніколу Граттер, усього в справі правоохоронці вивчають роль 416 людей, які, ймовірно, причетні до незаконних дій мафіозі в південній провінції Вібо Валентія і місті Ломбарді.

 

Ндрангета — велике італійське організоване злочинне угруповання, що базується в Калабрії - найбіднішій провінції Італії. Є однією з найпотужніших злочинних організацій у світі: дослідний інститут Eurispes оцінює її доходи за 2007 рік у 47 млрд євро.

 

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