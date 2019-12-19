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Вбивство снайпером мирного жителя в Мар’янці розслідують як теракт

18 декабря, 20:00  Социальная  Украина

 

Загибель 56-річного місцевого жителя Мар’їнки Донецької області розслідують як “теракт“.  Чоловіка вбили на власному подвір’ї. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

 

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“Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України”, – повідомили у відомстві.

 

Сьогодні, 18 грудня, близько 12:37 з контрольованої бойовиками території снайпер вистрілив у мирного громадянина, жителя Мар’їнки, коли той перебував на подвір’ї біля власного будинку. 56-річний чоловік отримав поранення у живіт і загинув на місці.

 

“Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину. Досудове розслідування триває”, – додали у прокуратурі.

 

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