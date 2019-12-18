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Среда, 18 декабря 2019

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12 в’язнів загинули внаслідок стрілянини в панамській в’язниці

13:00  Социальная  Украина

 

У переповненій панамській в’язниці сталась стрілянина. Заклад страждає від протистоянь між ворожими угрупуваннями. Щонайменше 12 в’язнів загинули й 13 отримали поранення унаслідок стрілянини поблизу столиці Панами.

 

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“Після стрілянини у в’язниці Ля Джойта у 25 км на схід від столиці було вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї, у тому числі п’ять короткоствольних та три довгоствольні рушниці”, -  повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву поліцію.

 

 

За словами заступника керівника поліції Панами Алексіса Муноза, стрілянина розпочалася усередині в’язниці, яка страждає від переповнення та протистояння між ворожими угрупуваннями.

 

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