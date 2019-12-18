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Корпорації США звинуватили в експлуатації дитячої праці
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Корпорації США звинуватили в експлуатації дитячої праці

08:00  Социальная  Украина

 

Компанії Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies та Alphabet, що є материнською компанія Google звинувачують у причетності до "жорстокої та брутальної" експлуатації дитячої праці.  Міжнародна правозахисна організація International Rights Advocates пред'явила в одному з судів Вашингтона колективний позов п'ятьом провідним американським технологічним корпораціям.

 

Корпорації США, Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies та Alphabet, Google, експлуатація дитячої праці, International Rights Advocates, суд Вашингтон, правозахисники, кобальт, Демократична Республіка Конго, ДРК.

 

Американські технологічні гіганти причетні до нещадної експлуатації дитячої праці на кобальтових рудниках в Африці, йдеться у колективному позові правозахисників, повідомляє видання dw

  

Позивачі зібрали докази, що технологічні гіганти отримували певний зиск від безоглядного застосування дитячої праці під час видобутку кобальту в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Автори колективного позову наголошують, що діти в ДР Конго працюють під час видобутку кобальтової руди в "умовах кам'яного віку". За виснажливу працю в нелюдських умовах неповнолітні отримують два-три долари США в місяць, доводять правозахисники.


Колективний позов базується на позовах 14 анонімних осіб, більшість з яких - родичі дітей, які загинули або стали каліками під час видобутку кобальтової руди в ДР Конго.

 

Нині кобальт широко застосовується при виробництві акумуляторів для різноманітних гаджетів, а також батарей для електромобілів. Ще однією сферою, що потребує значні обсяги кобальту, стала відновлювальна енергетика.

 

Згідно з наявними на сьогодні даними, на території ДР Конго міститься понад 65 відсотків світових запасів кобальту. Однак видобуток його в цій країні постійно критикують через масові порушення прав працівників, у тому числі нехтування елементарними правилами безпеки, а також через широке застосування дитячої праці, нагадує агенція новин AFP.

 

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