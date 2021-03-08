В Міносвіти пояснило, які «моральні» предмети викладатимуть у школах

Навчальний заклад з урахуванням освітніх потреб учнів, при затвердженні своєї освітньої програми, приймає рішення про включення в неї одного з предметів: “Етика”, “Культура добросусідства”, іншого курсу морального спрямування або вивчення відповідних питань в рамках інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека і добробут.

Про це, як передає Захід НЕТ, йдеться у відповіді Міністерства освіти на запит агенції «Інтерфакс-Україна», в якому журналісти цікавились, чи передбачають ці предмети вивчення релігійних дисциплін, зокрема, християнської етики чи інших релігійних вчень.

У Міністерстві зазначили, що у змісті цих програм повинні бути розкритими питання емоційного здоров’я, розвитку особистості та її психічних процесів, емоційного інтелекту, особливостей поведінки і йїх наслідків, ефективного спілкування, самоконтролю, булінгу і протидії його проявам, критичного ставлення до інформації.

Також повинні розглядатися питання соціального здоров’я, сім’ї та батьківства, моральних і етичних цінностей, життєвої самоідентифікації, сенсу життя, ідеалів і світогляду, взаємозв'язку складових здоров’я, благодійності, гуманності, підтримки осіб з особливими потребами, прийняття відмінностей між людьми, толерантного ставлення до поглядів і переконанням, поваги до ідей інших осіб, спонсорства, меценатства та волонтерства.

Крім того, повинні бути сформовані вміння діяти як відповідальний громадянин, брати конструктивну участь у громадській діяльності, проявляти терпимість і розуміння різних поглядів і переконань, створювати атмосферу довіри, працювати в команді, відстоювати інтереси особистого, сімейного і суспільного добробуту, дотримуватись правил безпечної, відповідального і етичної поведінки.

Також має бути сформовано повагу до прав людини, повагу до себе й інших людей, сприйняття демократичних цінностей, усвідомлення необхідності соціальної справедливості, відповідальність за особистий і суспільний добробут, готовність до співпраці, наполегливість, чесність, терпимість, чуйність, етичне і відповідальне ставлення до інтелектуальної власності.

Міністерство освіти і науки України раніше затвердило типову освітню програму для 5-9 класів установ загальної середньої освіти, якою передбачено можливість вивчення учнями 5-6 класів одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства» чи іншого курсу морального спрямування, або вивчення відповідних питань в рамках інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека і добробут».

Після цього у ЗМІ й соцмережах виникли дискусії про те, варто чи не варто викладати у школах християнську етику. Противники таких уроків апелюють до того, що Україна – світська держава, а відтак викладання предметів, спрямованих на одну релігію, є неприпустимим. Звучали також аргументи про те, що дітям замість християнської етики потрібно розповідати про інші релігії чи про різницю між ними, адже багато дітей і без того є християнами.