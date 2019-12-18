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В «Київському метрополітені» вибачились за збій в системі оплати

17 декабря, 07:00  Социальная  Украина

16 грудня в годину пік столичному метрополітені стались збої в системі оплати банківськими картками та «Картками киянина». Люди, які користуються цими способами оплати були вимушені вистоювати довгі черги за жетонами, однак, як повідомляють очевидці, їх не вистачало.

 

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Працівники метрополітену почали пропускати людей через турнікети біля диспетчерів, однак і там були черги.


«Ми щиро перепрошуємо за незручності. Роботу е-квитка (та Картки киянина) майже відновлено. Фахівці метрополітену та КП "ГІОЦ" (оператора е-квитка) на місці і перезапускають систему. Далі будуть прийняті всі необхідні заходи для уникнення подібних випадків. Також проводиться детальний аналіз ситуації та її причин. Ще раз перепрошуємо за ваш зіпсований настрій», - йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену.

В Київському метрополітені вибачились за збої в системі оплати

 

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