В «Київському метрополітені» вибачились за збій в системі оплати

16 грудня в годину пік столичному метрополітені стались збої в системі оплати банківськими картками та «Картками киянина». Люди, які користуються цими способами оплати були вимушені вистоювати довгі черги за жетонами, однак, як повідомляють очевидці, їх не вистачало.

Працівники метрополітену почали пропускати людей через турнікети біля диспетчерів, однак і там були черги.





«Ми щиро перепрошуємо за незручності. Роботу е-квитка (та Картки киянина) майже відновлено. Фахівці метрополітену та КП "ГІОЦ" (оператора е-квитка) на місці і перезапускають систему. Далі будуть прийняті всі необхідні заходи для уникнення подібних випадків. Також проводиться детальний аналіз ситуації та її причин. Ще раз перепрошуємо за ваш зіпсований настрій», - йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену.



