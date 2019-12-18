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В Україну повертається «літо»

16 декабря, 16:00  Социальная  Украина

 

В Україні буде аномально тепло. На 17 грудня Укргідрометцентр передає підвищення температури місцями до 16 градусів.

 

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«У вівторок опадів не очікується. Вночі та вранці в Україні, крім північних областей, місцями туман. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 5-10° тепла, у західних областях і на півдні Одеської області 11-16°», - повідомляє Укргідрометцентр.

 

У столиці – без опадів; вітер південний; температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 17 грудня найвища температура вдень була 8,7° тепла у 1937 році, найнижча вночі 25,1° морозу в 1997 році.

 

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