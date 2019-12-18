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1 людина загинула і 25 отримали поранення через вибух у житловому будинку в Німеччині

13 декабря, 15:00  Социальная  Украина

 

З будівель навколо житлового будинку в німецькому місті  Бланкенбург, де стався вибух, евакуйовують людей. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще 25 отримали поранення.

 

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У багатоквартирному житловому будинку міста Бланкенбург в окрузі Гарц, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт, уранці п'ятниці, 13 грудня, стався вибух, який спричинив пожежу.

 

Як повідомляють у місцевій поліції, одна людина загинула, ще 25 людей травмовані. Правоохоронці не виключають, що кількість жертв і постраждалих може збільшитися.

 

Наразі про причину вибуху даних немає, однак з навколишніх будівель, серед яких школа і дитячий садок, евакуюють людей.

 

П'ятиповерховий будинок, у якому стався вибух, є новобудовою і знаходиться на околиці Бланкенбурга, де загалом мешкає близько 20 тисяч людей.

 

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