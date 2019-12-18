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Президент обіцяє кардинально підвищити пенсії людям, яким більше 80 років

13 декабря, 14:00  Социальная  Украина

 

Володимир Зеленський обіцяє підвищення пенсій людям, яким понад 80 років. Каже, придумали стратегію підвищення пенсії. Спочатку збільшуватимуть тим, хто старший, а далі тим, хто молодший. Про це Володимир Зеленський заявив в ефірі «Право на владу» на «1+1».

 

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"Зараз є потреба, коли немає грошей, але треба збільшити мінімальні пенсії. А таких людей дуже багато. У нас дійсно є програма, ми її розробили. Зараз ми придумали дуже цікаву стратегію з підвищенням пенсій за віком. Спочатку ми порушимо сильно, від 400 до 1100 грн пенсіонерам, яким 80+ ", сказав Володимир Зеленський.

 

"Таких людей дуже багато, ми на них виділимо 13 млрд грн в 2020 році", - заявив президент України, сказавши, що потім будуть підвищені пенсії людям старше 75 років, а потім і старше 70 років.

 

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