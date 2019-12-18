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Forbes назвав 100 найвпливовіших жінок світу: українок у списку немає

13 декабря, 11:53  Социальная  Украина

 

Цьогоріч у списку найвпливовіших жінок світу немає жодної українки

 

Forbes, 100 найвпливовіших жінок світу, Ангела Меркель, Крістін Лагард, МВФ, Ненсі Пелосі, Урсула ван дер Лейен, Мері Барра, Грета Тунберг, Ріанна, Єлизавета II, Серена Вільямс.

 

Очолила рейтинг найвпливовіших жінок канцлер Німеччини Ангела Меркель.  На другому місці опинилася Крістін Лагард - ексглава МВФ, на третьому - Ненсі Пелосі (перша в історії США спікерка Палати представників Конгресу).

 

 

До десятки жінок-лідерів увійшли Урсула ван дер Лейен - перша жінка-глава Європейської комісії, Мері Барра - директор General Motors і Мерілін Хьюсон (гендиректор Lockheed Martin - найбільшої оборонної компанії в світі).

 

Також до рейтингу потрапили 16-річна активістка Грета Тунберг, співачка Ріанна, королева Єлизавета II і тенісистка Серена Вільямс.

 

Повний список можна подивитися тут

 

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