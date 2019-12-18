Forbes назвав 100 найвпливовіших жінок світу: українок у списку немає

Цьогоріч у списку найвпливовіших жінок світу немає жодної українки

Очолила рейтинг найвпливовіших жінок канцлер Німеччини Ангела Меркель. На другому місці опинилася Крістін Лагард - ексглава МВФ, на третьому - Ненсі Пелосі (перша в історії США спікерка Палати представників Конгресу).

До десятки жінок-лідерів увійшли Урсула ван дер Лейен - перша жінка-глава Європейської комісії, Мері Барра - директор General Motors і Мерілін Хьюсон (гендиректор Lockheed Martin - найбільшої оборонної компанії в світі).

Також до рейтингу потрапили 16-річна активістка Грета Тунберг, співачка Ріанна, королева Єлизавета II і тенісистка Серена Вільямс.

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