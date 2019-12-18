В Україні ввели нові лікарські спеціальності

«Лікар-кардіолог інтервенційний», «лікар-кардіолог-електрофізіолог», «лікар-кардіолог дитячий» та «лікар-ревматолог дитячий» - такі нові лікарські спеціальності з’являться в Україні. МОЗ України затвердило зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Також змінюються кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога. Це дасть можливість простіше та швидше опановувати та застосовувати на практиці ефективні підходи в лікуванні найпоширеніших серцево-судинних захворювань. А відтак – дозволить рятувати більше життів.

Методи діагностики та лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями стають більш ефективними та складними. Нині ангіографія коронарних артерій, екстрене стентування, цілодобова організація кардіологічної допомоги для пацієнтів з симптомами гострого інфаркту міокарда на основі перкутанних втручань стають обов'язковими.

В Україні була створена потужна система кардіоцентрів, які працюють цілодобово (у режимі 24 години 7 днів на тиждень, 365 днів на рік) та оснащені сучасним інноваційним обладнанням. У цих центрах пацієнти із гострим інфарктом міокарда можуть отримувати безкоштовне невідкладне стентування.

Центри реперфузійної мережі потребують лікарів-кардіологів, які володіють спеціальними знаннями та навичками для складних сучасних втручань та високоефективних технологій лікування – інтервенційних лікарів-кардіологів та лікарів-кардіологів-електрофізіологів.

Раніше лікарі, які хотіли працювати у реперфузійному центрі, за відсутністю спеціальності «інтервенційний кардіолог» мали б додатково отримувати спеціалізацію із судинної хірургії або рентгенології і працювати на невизначених засадах, оскільки застарілі вимоги до кардіологічної спеціальності не передбачали опанування цих технологій лікування. Перегляд вимог та впровадження нових спеціальностей дозволив ліквідувати юридичну невизначеність та чітко окреслити шлях кардіологів, які вирішили присвятити свою професійну кар’єру використанню ендоваскулярних технологій для лікування серцево-судинних захворювань.

Тепер є можливість стати саме інтервенційним кардіологом, отримавши спочатку фах кардіолога. Це суттєво скоротить час підготовки лікаря, і дозволить вдосконалити саме ті вміння, які найбільше потрібні пацієнтам реперфузійних центрів та наблизить систему надання кардіологічної допомоги в Україні до європейських стандартів, де стентування серця виконуються саме спеціалістами кардіологічного профілю.

Щороку в Україні народжуються діти із вродженими вадами серця. Створення нових дитячих лікарських спеціальностей та підготовка цих спеціалістів за сучасними навчальними програмами вдосконалять ранню діагностику вроджених вад серця. Це дозволить рятувати більше життів малюків.

Впровадження нових спеціальностей дозволить простіше опановувати та застосовувати на практиці ефективні сучасні підходи в лікуванні найпоширеніших серцево-судинних захворювань.

Кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та інтервенційного лікаря-кардіолога наберуть чинності з 1 січня 2020 року.