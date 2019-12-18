2-є військових пораненні: Росія не виконує «нормандські домовленості»

2-є українських військових отримали поранення внаслідок обстрілів окупантами. Про це повідомили в штабі ООС. Там наголошують, Російська Федерація не виконує зобов’язання взяті на себе на «нормандській зустрічі».

«Російська Федерація не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів «Нормандської четвірки» у Франції» - сказано в повідомленні.





11 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

біля Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;

біля Лебединського і Авдіївки – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Зайцевого – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Кримського та двічі біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 11 грудня, поранення внаслідок обстрілів отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.