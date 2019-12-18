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Гроші на добудову Охматдиту виділять

11 декабря, 16:00  Социальная  Украина

 

200 млн грн додатково виділять на добудову лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Відповідний закон підписав Президент.

 

Охматдит, добудова, дитяча лікарня, Зелленський, закон (№2505).

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".


Відповідна інформація оприлюднена у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

 

У графі “Дати та стан проходження” зазначається, що документ 11 грудня повернуто з підписом Президента.

 

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 грудня ухвалила президентський закон "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (№2505), який передбачає збільшення видатків на будівництво лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" на суму 200 млн гривень.

 

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