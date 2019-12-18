Вступ 2020: до кінця року університети мають затвердять правила прийому

До кінця року, 31 грудня 2019 року, заклади вищої освіти повинні затвердити та розмістити на своїх веб-сайтах власні правила прийому на навчання у 2020 році.

Така норма прописана в чинних Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2020 році, що зареєстровані у Міністерстві юстиції України 2 грудня 2019 року. Пише Освіта.

Правила прийому до вищого навчального закладу в 2020 році мають бути затверджені вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу.

Правила прийому до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури затверджують вчені ради закладів вищої освіти (наукових установ) як додаток до правил прийому.

Правила прийому закладу вищої освіти розробляються на підставі діючих Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2020 році та мають містити:

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;



порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти;



перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;



перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування; порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);



порядок і строки прийому заяв і документів;



порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;



порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;



умови поселення вступників, кількість вільних місць у гуртожитках, умови та гарантії поселення студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у закладі вищої освіти порядку;



порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства;



порядок проходження медичного огляду вступників до закладів вищої освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору;



порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження психологічного обстеження та медичного огляду (за потреби);



порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цими Умовами;



наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;



вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;



квоти для прийому за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) окремих категорій вступників відповідно до законодавства;



перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

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