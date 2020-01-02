В 2020 році може розпочатись нова світова криза, - експерт

Минулий рік Україна закінчила із зміцненою нацвалютою. Оптимістичні настрої українців нагадують 2007 рік, коли ми теж були на підйомі, втім далі грянула рецесія і насоідки були плачевні. Не виключено повторення історії в 2020 році. Таку думку висловив юрист Андрій Довбенко у своєму блозі для Цензор.НЕТ.

«Україна закінчує рік з дорожчає національною валютою. На цьому тлі зростають споживчі настрої громадян. Ще у вересні аналітики Info Sapiens вказували на те, що рекорди оптимізму українців наздоганяють показники 2007 року. Цей момент особливо цікавий тим, що тоді слідом за піком позитивного настрою грянула рецесія. Чи повториться історія в 2020 році? Спробуємо розібратися», - пише експерт.

Він нагадав, що у недавньому виступі міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов висловив свої побоювання щодо того, як світова фінансова криза відіб'ється на Україні. За загальними фразами політика слід розуміти абсолютно прямі наслідки, тим більше, що ослаблена війною українська економіка дуже сильно залежить від західних партнерів. Якщо додати до цього вже спостерігається поступове зниження цін на метал, то перспективи для нашої країни точно не дуже райдужні.

«У чому причина глобального спаду? Зрозуміло, на нього впливає сукупність факторів, але чи не ключовим з них в минулому році стала торгова війна США і Китаю. Політика обміну санкціями і митами привела до колосального уповільнення темпу зростання ВВП Китаю - 6% в річному вираженні, що стало найгіршим показником з 1992 року. Для США наслідки теж відчутні. Так, за даними Institute of International Finance показують, країна щорічно втрачає близько $ 40 млрд через санкції відносно Китаю», - говорить юрист.

Експерт відмітив, що будівництво Північного потоку-2 і введені США санкції також вносять загострення в світову економіку. Звичайно, Україні вигідне блокування додаткового газопроводу з Росії в ЄС, інакше це сильно знизить доходи від використання ГТС. Але разом з тим потрібно розуміти, що конфлікт Вашингтона і Берліна так само може позначитися на нас негативно. Як мінімум тим, що Росія буде намагатися максимально використовувати його в своїх цілях.

Другий, не менш важливий, негативний фактор в Європі - вихід Великобританії зі складу ЄС. Тривалий Brexit і нова більшість консерваторів в британському парламенті під керівництвом радикально налаштованого в цьому питанні Бориса Джонсона ризикує вийти без влаштовує всіх компромісу, що теж не позначиться позитивно на економічних показниках.

«Якщо підсумувати всі існуючі та потенційні проблеми, то стає ясно, що загроза кризи цілком реальна, а торговельні війни і геополітичні конфлікти не знижують напруженості між країнами. При цьому прогнози експертів коливаються від стримано негативних, які очікують лише уповільнення зростання, до критично негативних, які прогнозують найбільше падіння з 2008 року», - говорить фахівець.

На його думку, для України все це означає рік максимальної готовності. Слова оптимізація і скорочення витрат знову увійдуть в лексикон як підприємців, так і державних чиновників. При цьому виграють ті, хто зумів підготуватися заздалегідь і інвестував в діджіталізацію і автоматизацію на стадії зростання. Більш того, ті компанії, які зосередяться на великих даних і їх ефективному аналізі зможуть виграти в загострення конкурентної боротьби.

Міністр Милованов недавно відзначав, що інвестиційна привабливість України на 3+ з 5. При цьому в умовах кризи буде важливий кожен пункт, а тому пройти через випробування зможуть тільки ті, хто вже готовий грати за новими правилами технологічної економіки. Чи не роздумувати і розгойдуватися, а вже показати досвід роботи з впровадженими в процеси інноваціями.

«2020 рік - це рік ризиків і можливостей. У ньому бізнесу доведеться діяти швидко і без права на помилку. Однак шанс є для тих, хто знайде нові ринки і зможе правильно інвестувати у власне оновлення. Втім, вікно можливостей все ще сильно залежатиме від процесів глобальних, на які з України далеко не завжди можна вплинути», - резюмував експерт.