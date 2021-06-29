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Прожитковий мінімум за новими правилами – лише віртуальний показник, - експерт

03 июня, 09:00  Экономическая  Украина

Законопроєкт про прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати, який у першому читанні підтримала Верховна Рада, перетворює прожитковий мінімум на "віртуальний показник, від якого нічого не залежить".

 

Про це розповів експерт з питань соцполітики Андрій Павловськийпише "Україна 24".

 

"В чому можна погодитись з Третьяковою, що урядом у законі про держбюджет на цей рік встановлено штучно занижений прожитковий мінімум, який є вдвічі меншим за фактичні показники. Розуміючи це, група народних депутатів на чолі з Третьяковою вирішила погратися з поняттям "прожитковий мінімум". Прожитковий мінімум є базовим основним державним соціальним стандартом. Саме через нього визначаються розміри усіх соціальних гарантій і стандартів, усі види соцдопомоги та соцвиплат. Те, що пропонує пані Третьякова, фактично перетворює прожитковий мінімум на віртуальний показник, від якого нічого не залежить. І від зміни прожиткового мінімуму соціальні виплати для людей жодним чином не будуть залежати", - розповів експерт.

 

Як стверджує Павловський, назва законопроєкту про підвищення прожиткового мінімуму не відповідає суті, "тому що в самому законопроєкті не наведено жодних підстав і передумов для підвищення прожиткового мінімуму".

 

"Смішна норма – що він повинен бути 40% від середньої зарплати. Це теж не є гарантією його підвищення. Тому що середня зарплатня має тенденцію як до підвищення, так і до зменшення. Згадайте початок локдауну в 2020 році, коли середня місячна зарплата зменшилась проти минулого року. То що, виходить і прожитковий мінімум буде зменшуватись?" – наголосив він.

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