Закон про земельну децентралізацію: що треба знати

Від 27 травня набув чинності закон, яким дозволяється передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні. Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів передаються у комунальну. Винятком є землі, необхідні державі для виконання її функцій. Тобто громади будуть самостійно вирішувати, продавати або здавати ділянки в оренду.

Підписуючи закон про земельну децентралізацію, президент Володимир Зеленський зазначив, що цей документ докорінно змінює землеустрій і фактично є земельною Конституцією держави. Про це розповів експерт з питань управління територіями Юрій Ганущак, передає Українське радіо.

Чи є проблемними питання з землями, які передаються громадам

Система ведення кадастру еволюціонувала. Ми перейшли до іншої системи, яка більш точно відображає те, що земля кругла, і виникли певні проблеми, особливо з тими актами, які видавалися на початку. Якщо подивитися по кадастру, а всі ділянки в нас у відкритому кадастрі, то є місцями накладки. І це все треба приводити в порядок. Тому що якщо є накладки, тоді є спори за межу. Нинішня система дозволяє зробити прив'язку з точністю до 20 см. Тобто є питання технічні. Крім того, є питання нормативних документів, тому що всі землі фактично передали під управління органам місцевого самоврядування і дозволили зміну цільового призначення землі. Як наслідок, має бути регулювання щодо того, як поставити серйозний бар’єр щодо продажу землі. Тобто сертифікована проектна організація має зробити план території громади, який в себе включатиме як містобудівні, так і земельні компоненти, де реально будуть поставлені обмеження щодо зміни цільового призначення землі і взагалі щодо архітектурних обмежень. І це має бути затверджено Кабінетом міністрів.

Таким чином, має бути єдина система планування: від стратегічного плану розвитку території України до планів території громади. Крім того, має бути поставлена система формалізованого контролю з боку держави зі сторони районних державних адміністрацій. Зараз цей закон розглядається у Верховній Раді. Адже реакція держави на такі зловживання має бути миттєвою, а не через 3-4 роки, коли все перепродали і зняли родючий шар землі.

Про податок на землю

Казати, що ми бідні і голі, тому не платимо податків, це неправильно. Податки у світі багато більші, ніж в Україні. Просто в Україні різницю між цими податками, які реально мають платиться і тими, які платяться, це забирає тіньовий сектор.

У світі давно вже прийнято рішення про те, що коли ти сплатив достатньо високі податки, ти побачив, куди пішли ці гроші. І тому подаєш чисту інформацію про себе правоохоронним органам. Є один приклад Волочиської громади. Коли обговорювали питання, де поремонтувати дороги в першу чергу, місцевий фермер сказав, що хоче, щоб поремонтували дорогу до його села, бо він є найбільшим платником податку після заводу. Тобто він хоче побачити, куди пішли його податки, і це нормальне явище. Тому ми й зробили децентралізацію, щоб цей податок на землю був видимий для платників податку і для людей. Тоді люди готові платити податки.

Про кредити для фермерів

У нас не вистачає ще принаймні одного закону, а саме — про Фонд гарантування кредитів, які видаються фермерам. Тому що з точки зору держави землю мають викупити тільки фермери, а не народні депутати. Але у фермерів немає грошей. Тому реально єдиний спосіб — це зробити кредитування під низькі відсотки і зробити певний Фонд гарантування. Це дозволить їм протягом певного часу все-таки викупити землю. Ці гроші, за які вони викуповують, не будуть вкладатися у виробництво. Але через років п'ять почнеться позитивний ефект. Крім того, держава не пішла по шляху довгострокової оренди, а обрала продаж і викуп землі саме тому, що фермери не будуть вкладати гроші у проекти, якщо земля не є у їх власності.

Про земельні аукціони

Насправді це не є наскільки складно. Коли виникне питання проведення таких аукціонів, то я сподіваюсь, що на той час районні державні адміністрації будуть більш-менш потужні і проведуть відповідний лікбез. Тому що насправді ці земельні аукціони — це електронний майданчик, на якому вони проводяться. І у багатьох громад такий досвід є. Тому що передача земель пішла не тільки не сьогодні, не вчора і не з цим законом. У рамках добровільного об'єднання уже передавалися землі за постановою Кабміну обміну і очевидно, що після цього ці землі продавалися на аукціонах. Тобто досвід є.