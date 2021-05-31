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Маріуполь визнано найбруднішим містом України, - рейтинг

24 мая, 17:00  Экономическая  Украина

У рейтингу найбрудніших міст України першість належить Маріуполю. Слідом за ним йдуть Кам'янське, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса і Київ.

У рейтингу найбрудніших міст України першість належить Маріуполю. Слідом за ним йдуть Камянське, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса і Київ.

Високий рівень забруднення повітря в цих містах обумовлений в основному значними середніми концентраціями формальдегіду, фенолу, оксид азоту та інших шкідливих речовин в атмосфері, передає Главком.

 

У десятку забруднених міст потрапили також Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Краматорськ. Навіть наявність моря в деяких з цих населених пунктів не вирішує проблеми в атмосфері. Місцеві жителі все частіше страждають на дихальні і серцево-судинні захворювання.  

 

Місто Горішні Плавні впевнено зайняло перше місце серед тридцяти дев'яти інших населених пунктів України із самого чистого повітря. На другому місці опинився Ізмаїл, на третьому – Світловодськ Кіровоградської області. У п'ятірку лідерів серед чистих міст також увійшли Харків і Бровари.

 

Столиця України періодично переміщується з 5-го на 3-е місце в антирейтингу. Повітря тут з кожним роком стає все брудніше, автомобілів більше, підприємства не контролюють викид шкідливих речовин в атмосферу. Теж саме стосується і Одеси.

 

За останній рік індекс забруднення повітря знизився в 16 містах – зокрема в Дніпрі, Миколаєві та Луцьку. А в Кременчуці та Черкасах навпаки зріс.

 

 

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