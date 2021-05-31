КИЕВ
01:34 		Брюссель
00:34
Москва
02:34
Понедельник, 31 мая 2021

Новости

28 мая, 13:00  Экономическая  Украина
Закон про земельну децентралізацію: що треба знати
28 мая, 11:00  Политическая  Украина
Для України важливо, щоб Байден переймався українськими проблемами, - політолог
28 мая, 09:00  Социальная  Украина
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили визнання цифрових сертифікатів
27 мая, 15:00  Экономическая  Украина
Постачальники газу не знизили річний тариф для населення
27 мая, 13:00  Социальная  Украина
У червні українці відпочиватимуть 10 днів
27 мая, 11:00  Политическая  Украина
Байден втягує Путіна у дипломатичні перемовини, - політолог
27 мая, 09:00  Экономическая  Украина
Ситуація в Білорусі не вплине на споживчий кошик українців, - економіст
26 мая, 17:00  Социальная  Украина
Уряд збільшить допомогу при народженні дитини
26 мая, 15:00  Политическая  Украина
Країна втомилася від кадрових експериментів в уряді, - Рейтерович
26 мая, 13:00  Экономическая  Украина
Повноцінний ринок землі почне працювати з липня, - Шмигаль
Все Новости
Прислать новость


Президент підписав закон про земельну децентралізацію

24 мая, 11:00  Экономическая  Украина

Президент України Володимир Зеленський публічно у ході Всеукраїнського форуму «Україна 30» підписав законопроєкт №2194, який передбачає передачу землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

 

Президент України Володимир Зеленський публічно у ході Всеукраїнського форуму «Україна 30» підписав законопроєкт №2194, який передбачає передачу землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських ра

Про це повідомляє AgroPortal.ua. 

 

Основні норми:

 

- встановлюється на законодавчому рівні організаційно простий та незатратний механізм порядку фіксування у Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад;

 

- надається виконавчим органам сільських, селищних, міських рад повноваження зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

 

- скасовуються численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади;

 

- встановлюються обмеження у використанні земель під та навколо об'єктів культурної спадщини, надається простий механізм фіксації таких обмежень у Державному земельному кадастрі.

 

У державній власності залишаються землі, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади; землі оборони; земельні ділянки природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; земельні ділянки лісогосподарського призначення; землі зони відчуження та ін.

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу