Президент підписав закон про земельну децентралізацію

Президент України Володимир Зеленський публічно у ході Всеукраїнського форуму «Україна 30» підписав законопроєкт №2194, який передбачає передачу землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

Про це повідомляє AgroPortal.ua.

Основні норми:

- встановлюється на законодавчому рівні організаційно простий та незатратний механізм порядку фіксування у Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад;

- надається виконавчим органам сільських, селищних, міських рад повноваження зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

- скасовуються численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади;

- встановлюються обмеження у використанні земель під та навколо об'єктів культурної спадщини, надається простий механізм фіксації таких обмежень у Державному земельному кадастрі.

У державній власності залишаються землі, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади; землі оборони; земельні ділянки природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; земельні ділянки лісогосподарського призначення; землі зони відчуження та ін.