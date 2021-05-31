Великі АЗС призупинили продаж преміального пального: відома причина

Мережі автозаправних станцій ОККО, WOG та SOCAR призупинили продаж преміального дизельного палива та бензину через держрегулювання цін.

Про це повідомили у пресслужбах ОККО, WOG та SOCAR, пише Слово і діло.

«З 15 травня, в зв'язку з введенням державного регулювання цін на паливо на АЗК ОККО тимчасово припинена реалізація PULLS 95 і PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковою для мережі», – йдеться в повідомленні ОККО.

В повідомленні WOG зазначають, що у зв'язку з оприлюдненням постанови Кабміну, яке передбачає введення тимчасового державного регулювання цін на паливо, вони змушені припинити реалізацію преміального палива 95 Mustang і ДТ + Mustang.

Водночас компанія SOCAR заявила не лише про зупинку продажу свого преміального пального NANO 95 та Diesel Nano Extro, але й тимчасове припинення нарахування додаткових знижок для своїх клієнтів.