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Великі АЗС призупинили продаж преміального пального: відома причина

17 мая, 15:00  Экономическая  Украина

Мережі автозаправних станцій ОККО, WOG та SOCAR призупинили продаж преміального дизельного палива та бензину через держрегулювання цін.

Мережі автозаправних станцій ОККО, WOG та SOCAR призупинили продаж преміального дизельного палива та бензину через держрегулювання цін.

Про це повідомили у пресслужбах ОККО, WOG та SOCARпише Слово і діло.

 

«З 15 травня, в зв'язку з введенням державного регулювання цін на паливо на АЗК ОККО тимчасово припинена реалізація PULLS 95 і PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковою для мережі», – йдеться в повідомленні ОККО.

 

В повідомленні WOG зазначають, що у зв'язку з оприлюдненням постанови Кабміну, яке передбачає введення тимчасового державного регулювання цін на паливо, вони змушені припинити реалізацію преміального палива 95 Mustang і ДТ + Mustang.

 

Водночас компанія SOCAR заявила не лише про зупинку продажу свого преміального пального NANO 95 та Diesel Nano Extro, але й тимчасове припинення нарахування додаткових знижок для своїх клієнтів.

 

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