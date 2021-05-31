Ситуація в Білорусі не вплине на споживчий кошик українців, - економіст

Припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю через затримання ексголовного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича ніяк не позначиться на споживчому кошику українців. Про це розповів економіст Олег Пендзин.

"У нас достатньо тісні економічні відносини, і найкритичніше питання наступне: з білоруських нафтопереробних заводів до України активно надходить пальне. На сьогодні 60% нашого імпорту з Білорусі - це пальне, а якщо вже бути відвертим - російське та білоруське дизельне пальне становить близько 75% українського ринку дизеля, це дуже багато. І певні проблеми з поставками дизеля почалися, коли білоруські заводи пішли на реконструкцію, і на сьогодні місце поставки - через море. Зараз "Роснефть" починає постачати дизпальне через Socаr", - розповів Пендзин, пише Україна 24.

За словами економіста, білоруські продукти становлять невелику частину українського імпорту, і це ніяк не позначиться на цінах.

"Відразу хочу зазначити, що продукти харчування в нашому імпорті з Білоруссю становлять надзвичайно маленьку частину, трохи менше, ніж ми туди експортуємо. Так що переживання, що несподівано будуть зміни цін в нашому споживчому кошику, навряд чи варті уваги, там не така велика сума і не такі великі відсотки", - сказав Пендзин.