Українці рекордно збувають долари, - економіст

"50% суми - це гроші людей, які міняли долари на гривні й вкладали гроші в нерухомість. 30% - кошти, які прийшли з-за кордону. 20% - заощадження, які люди почали використовувати через карантин", - розповів економіст Олександр Охріменко, пише Gazeta.ua.

За словами експерта, українці збувають долари, бо зараз не можна заробляти на різниці курсу.

"Коли долар зростає, люди його купують - це традиція. У нас із початку року на валютному ринку дуже нудно. Оці рухи в10-20 копійок не є суттєвими. Тому частина людей, які скупили раніше валюту, бачать, що на ній багато не заробиш. Почали потихеньку продавати її й купувати нерухомість. Попри карантин, в Україні останнім часом кількість угод купівлі-продажу нерухомості на вторинному ринку зросла суттєво. Навіть трохи ціни піднялися. У людей є долари й треба щось із ними робити. Такою є психологія українців. Тут економіки немає. Бо треба все робити навпаки. Коли курс зростає - продавати, і купувати, коли падає. Але це не працює в Україні", - каже Охріменко.

Також спостерігається великий притік валюти від заробітчан.

"Якась частина людей привезла долари й поклала вдома "у скриньку". А заробітчани з Польщі, наприклад, злоті закидають на картку. Їхні родичі в Україні ці гроші з картки знімають у гривні. Це зараз найпопулярніша і найдешевша схема. Багато сімей, отримавши валюту з-за кордону, міняють її на гривні й витрачають", - говорить Охріменко.

Економіст зазначив, що рекордний продаж валюти населенням триває щонайменше два місяці й продовжуватиметься надалі.

"Основна маса людей міняє за раз 100-300 доларів. Ті, хто купує нерухомість - десятки тисяч. Звісно, є в нас чорний валютний ринок. Час від часу називають, що він становить 20-30% від офіційного. Але це дуже приблизний розрахунок. Загалом на руках у населення 87 мільярдів доларів - це готівка, яка перебуває в обігу на території України. Це дуже погано. Бо не може бути в економіці країни така надмірна кількість чужої валюти", - розповідає він.

В Україні - велика тіньова економіка, наголошує економіст.

"Оці мільярди з'явилися не сьогодні. Зараз ми говоримо про те, що люди збувають валюту. Але можемо згадати 2014 рік. Тоді люди скуповували її. 2014 року готівкової валюти купили в банках більше, ніж на шість мільярдів доларів. 2015-го - дев'ять мільярдів доларів. Частину цих грошей купувала наша тіньова економіка. Бо контрабанду і фальсифікат оплачують валютою. Тому 30-40 мільярдів - це ті гроші, які крутяться в тіньовій економіці постійно", - додав він.