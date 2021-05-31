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В Україні очікується подорожчання овочів до 30%

06 мая, 09:00  Экономическая  Украина

В Україні овочі до кінця червня подорожчають на 20-30%, а потім почнуть стрімко падати в ціні. 

 

В Україні овочі до кінця червня подорожчають на 20-30%, а потім почнуть стрімко падати в ціні.

Таку думку висловив експерт Олег Пендзинпише УНН.

 

“Овочі будуть дорожчати десь приблизно до червня. Вони вже виросли практично на 60%, тому думаю, що відсотків 20-30 ми ще побачимо. А потім вони почнуть стрімко падати в ціні, як тільки в нас почнеться надходження нового врожаю з відкритого ґрунту”, — розповів Пендзин.

 

Експерт наразі не дає прогнозів, як зміняться ціни на молоко, яи?ця, олію, адже робити якісь оцінки можна буде не раніше червня.

 

“Що стосується зернових, м’яса, молока, яєць, та оліі?, все це ми зможемо зрозуміти десь не раніше червня місяця. Тоді буде зрозуміла ситуація з очікуванням врожаю цього року, в першу чергу, зернових і від цього буде „плясать“ цінова політика, яка буде в другіи? половині цього року”, — сказав Пендзин.

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