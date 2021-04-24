Українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках: подробиці

В Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт про консолідацію земель.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан, передає Главком.

Відповідні зміни пропонуються до статті 5 закону «Про особисте селянське господарство».

«Ці зміни обумовлені тим, що фізособи повинні мати можливість вести особисте селянське господарство не лише на земельних ділянках цільового призначення, а й на всіх сільськогосподарських землях, і навіть на несільськогосподарських землях», – підкреслив парламентар.

Зокрема, українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках.

Очікується, що такі законодавчі зміни можуть стимулювати ведення високотоварного господарства.

Мокан також пояснив, що запропонований законопроєкт дасть змогу усунути різноманітні недоліки землекористування та сприятиме встановленню ринкової вартості земділянок с/г призначення.